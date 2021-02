Οικονομία

Η Κομισιόν κατεβάζει τον “πήχη” της ανάπτυξης για το 2021 στην Ελλάδα

Η Κομισιόν αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του 2021 σε όλη την ευρωζώνη. Σε διψήφιο νούμερο η ύφεση για το 2020.

Του Νίκου Ρογκάκου

Χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για φέτος «βλέπει» η Κομισιόν και έτσι κατεβάζει τις προβλέψεις της στο 3,5% του ΑΕΠ από 5% στην προηγούμενη πρόβλεψη. Και τούτο διότι δεν είχε υπολογίσει τα σκληρά lockdown.

Με βάσει τις χειμερινές προβλέψεις οι Βρυξέλλες ουσιαστικά ενσωματώνουν τις δραματικές εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο σε όλη την Ευρώπη, εξ ου και η αναθεώρηση επί τα χείρω για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, που πλέον εκτιμάται στο 3,8% αντί 4,2%. Η θετική ανάγνωση είναι ότι για το 2022 οι εκτιμώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης ανεβαίνουν στο 5% για την Ελλάδα, αντί 3,5%.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ύφεση το 2020 θα κλείσει στο 10%. Σε ερωτήσεις προς τον Επίτροπο Τζεντιλόνι για το αν αυτό συνεπάγεται αλλαγές στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα, εκείνος απάντησε ότι ενθαρρύνονται οι Ελληνικές Αρχές να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις- όπως και γίνεται- συμπληρώνοντας όμως ότι αυτές οι δυσκολίες και οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης για να αποτρέψει τις κοινωνικές επιπτώσεις της νέας κρίσης, δεν πρέπει να υπονομεύσουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, "φωτογραφίζοντας" τις διαβουλεύσεις που είναι σε εξέλιξη για τους πλειστηριασμούς.

Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η βραδύτερη ανάκαμψη στη διάρκεια του 2021 θα επιτευχθεί κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης, που θα "τρέξει" με την επανεκκίνηση του λιανικού εμπορίου, ενώ ως προς τις επιδόσεις του Τουρισμού, η Κομισιόν είναι μάλλον επιφυλακτική, κάνοντας λόγο μόνο για σταδιακή επιστροφή των επισκεπτών. Όσον αφορά στα ποσοστά ανεργίας, διαπιστώνει ότι συγκρατούνται στα επίπεδα του 16,7%, με την επισήμανση, όμως, ότι υποχώρησε η απασχόληση κυρίως λόγω Τουρισμού.

Από την άλλη πλευρά, οι Βρυξέλλες σημειώνουν ότι στις προβλέψεις της, δεν έχει ενσωματώσει τις επιπτώσεις από το θετικό αντίκτυπο του Ταμείου Ανάκαμψης.