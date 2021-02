Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕ – Novavax: Συμφωνία για επιπλέον εκατομμύρια δόσεις

Εντός των ημερών αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για την προμήθεια των 27 με εκατομμύρια επιπλέον δόσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα συμφωνία με την εταιρεία Novavax για την προμήθεια των ευρωπαϊκών χωρών με το υποψήφιο εμβόλιό της κατά της Covid, σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τον Δεκέμβριο προκαταρκτική συμφωνία με την Novavax για την προμήθεια 100 εκατομμυρίων δόσεων με ανοικτή επιλογή για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις.

«Οι συνομιλίες με την Novavax έχουν εντατικοποιηθεί και σκοπεύουμε να κλείσουμε συμφωνία αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ευρωπαίος αξιωματούχος.

Δεύτερος ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το επιδιωκόμενο χρονοδιάγραμμα, αλλά πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με τους δικηγόρους της εταιρείας βρίσκονται σε εξέλιξη χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα εκκρεμή ζητήματα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση του εμβολίου της Novavax για να επιταχυνθεί τυχόν έγκριση του εμβολίου.

Το εμβόλιο βρίσκεται ακόμη υπό δοκιμήν, αλλά προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν αποτελεσματικότητα 89.3% κατά της Covid σε κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, και σχεδόν αντίστοιχη αποτελεσματικότητα κατά του μεταλλαγμένου στελέχους του Κεντ, που εντοπίσθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πιθανή συμφωνία με την Novavax θα είναι η έβδομη που κλείνει η Ευρωπαϊκή Ενωση με εταιρεία που παρασκευάζει εμβόλια κατά της Covid. Η Ενωση έχει ήδη συμφωνίες με τις AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, CureVac, Moderna and Sanofi-GSK για 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις συνολικά.