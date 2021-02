Οικονομία

Νέα παράταση για τις οφειλές στην Εφορία

Μέχρι πότε ισχύει η αναστολή είσπραξης από τις ΔΟΥ. Σε πόσεις δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν και πότε θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη. Τι λέει ο Χρ. Σταϊκούρας.

Μια σειρά από πληρωμές στην Εφορία «παγώνουν» μέχρι το τέλος του 2020, όπως ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, λόγω και του νέου lockdown, ενώ προβλέπεται και ρύθμιση τους μέχρι και σε 48 δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου του 2022.

Παράλληλα, ανάμεσα στα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε ο Υπ. Οικονομικών, αναστέλλεται η πληρωμή Φεβρουαρίου σε ότι αφορά ρυθμίσεις από πληττόμενες εταιρείες ή εργαζόμενους σε αναστολή.

Σε δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα αναφέρονται τα εξής:

«Η Κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, βρίσκεται στο πλευρό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μέτρα που περιορίζουν, όσο γίνεται περισσότερο, τον αντίκτυπο της πρωτοφανούς αυτής, παγκόσμιας, δοκιμασίας.

Μέτρα τα οποία επεκτείνονται και εμπλουτίζονται με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας και οικονομικής αποτελεσματικότητας, με σύνεση και διορατικότητα, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο, αλλά και με γνώμονα την επίτευξη της ταχύτερης και ισχυρότερης δυνατής ανάκαμψης. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι νέες παρεμβάσεις που ανακοινώνουμε σήμερα.

Παρεμβάσεις οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του συνεκτικού και δυναμικού σχεδίου αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Παρεμβάσεις που ενισχύουν, έγκαιρα και αποφασιστικά, τη σημαντική “χείρα βοηθείας” που τείναμε σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις πριν από τέσσερις μήνες, όταν διαμορφώσαμε ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών οφειλών. Πλαίσιο που, πλέον, παρατείνεται και βελτιώνεται, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη “ανάσα” για την πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και δόσεων ρυθμισμένων οφειλών.

Ειδικότερα:

Για οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής έως τις 30/4/2021, η περίοδος αναστολής είσπραξης παρατείνεται περαιτέρω μέχρι τις 31/12/2021 .

περαιτέρω μέχρι τις . Οι ανωτέρω οφειλές μετά τη λήξη της παράτασης (31/12/2021) θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο θα προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5% . Η πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής θα καταβληθεί έως την 31 η Ιανουαρίου 2022 και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

ή με επιτόκιο ύψους Η πρώτη δόση της ρύθμισης αυτής θα καταβληθεί έως την και οι υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται η καταβολή και αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής ρύθμισης. Η λίστα των άμεσα πληττόμενων ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για αναστολή ρυθμισμένων οφειλών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.

της του μηνός στη φορολογική διοίκηση τις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς και για τους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής ρύθμισης. Η λίστα των άμεσα πληττόμενων ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για αναστολή ρυθμισμένων οφειλών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021. Υπενθυμίζεται ότι για τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης κατά τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020 και Νοέμβριο 2020 έως Ιανουάριο 2021, έχει προβλεφθεί, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ότι θα καταβληθούν στο τέλος των τρεχουσών ρυθμίσεων.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση, για άλλη μια φορά, αποδεικνύει, έμπρακτα, ότι αντιμετωπίζει υπεύθυνα και ολοκληρωμένα, με κοινωνική ευαισθησία, δικαιοσύνη και μέριμνα για τη διατήρηση της αναγκαίας κουλτούρας πληρωμών, το ζήτημα των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, αφουγκράζεται τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων και λαμβάνει, στον κατάλληλο χρόνο, τις βέλτιστες δυνατές πρωτοβουλίες, ώστε να κρατήσουμε, στον μέγιστο εφικτό βαθμό, την κοινωνία όρθια και την οικονομία λειτουργική, και τις – προσωρινές – δυσκολίες να διαδεχθεί μια νέα εποχή ισχυρής, διατηρήσιμης, έξυπνης, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».