Πολιτισμός

“Η Άνοιξη στη Στέπα” στον Antenna.gr (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε την καλλιτεχνική παράσταση, στο πλαίσιο του 2020-2021, Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας.

O Antenna.gr του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ υποστηρίζει την Κινέζικη Πρωτοχρονιά σε συνεργασία με την Κινέζικη Πρεσβεία, επ΄ ευκαιρία και του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Κίνας, προβάλλοντας την εκδήλωση «Η Άνοιξη στη Στέπα».

Η εκδήλωση «Η Άνοιξη στη Στέπα» παρουσιάζει τον πλούσιο πολιτισμό και τις λαϊκές παραδόσεις της Αυτόνομης Περιφέρειας Εσωτερικής Μογγολίας της Κίνας: τα τραγούδια και τους χορούς, τα μουσικά όργανα και τα ακροβατικά, την όπερα και άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, που περιγράφουν την άφιξη της άνοιξης στις στέπες, τη ζωντάνια της φύσης, την αγάπη, τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται ειρηνικά και ξέγνοιαστα, και το σαγηνευτικό τοπίο που αντηχεί από τα όμορφα τραγούδια τους. Το λαρυγγικό τραγούδι και το μουσικό όργανο Ματόουτσιν (γνωστό και ως Μόριν Κχουρ) έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κίνας ενώ οι ακροβατικές παραστάσεις έχουν κερδίσει πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς.

«Η Άνοιξη στη Στέπα»

Το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής παράστασης στο πλαίσιο του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Κίνας-Ελλάδας:

1. Τραγούδι και χορός «Ωδή στην Καλοτυχία»

Οι κοπέλες υψώνουν χρυσές κανάτες με κρασί και προσφέροντας γλυκόπιοτο οίνο δίνουν τις ευχές τους. Με τραγούδι και χορό ο λαός της Εσωτερικής Μογγολίας υμνεί την ξένοιαστη ζωή. Παντού επικρατεί ειρήνη και ευημερία.

2. Χορωδιακό κομμάτι a cappella «Επαινώντας τα Οχτώ Άλογα» 3’24”

Ελεύθερη απόδοση στίχων:

Το σώμα του κίτρινου αλόγου με τη λευκή χαίτη είναι ένα με τη στέπα.

Τα πόδια του καλπάζουν στους λόφους και ο χρεμετισμός του αντηχεί στη γη.

Το κίτρινο άλογο με τη λευκή χαίτη είναι γεμάτο δύναμη.

Ενσαρκώνει την ανιδιοτελή χάρη της φύσης. Είναι ο πιστός σύντροφος του βοσκού της στέπας.

Σε επαινούμε, ω άλογο που καλπάζεις με ορμή, ιδανικό άτι, ω κίτρινο άλογο με τη λευκή χαίτη.

3. Χορός «Αρωματικό τσάι με γάλα» 5’19”

Μία κοπέλα χορεύει χαρούμενα κρατώντας μία κανάτα και ένα μπολ τσαγιού. Ο χορός αυτός, που γεμάτος χάρη εκφράζει την αγάπη και τη δίψα του κοριτσιού για ζωή, αντανακλά τα έθιμα της Εσωτερικής Μογγολίας.

4.Ακροβατικά «Χήνες - Ομαδικό Ζίου Ζίτσου» 7’43”

Η επίδειξη αυτή, χρησιμοποιώντας τεχνικές για το κεφάλι, τη μέση και τα πόδια από την πολεμική τέχνη Ζίου Ζίτσου, παρουσιάζει τη ζωή ενός κοπαδιού από χήνες, από τη γέννηση έως την ενηλικίωσή τους, σε ένα λιβάδι.

5.Τραγούδι «Το Γρασίδι» 4’20”

Ελεύθερη απόδοση στίχων:

Ιππεύοντας το αγαπημένο σου άλογο καλπάζεις ελεύθερα στη στέπα.

Εκεί νιώθεις τη στοργή του γαλάζιου ουρανού και της μητέρας γης.

6.Χορός «Αν Ντάι» 4’30”

Ο χορός Αν Ντάι είναι ένας κινέζικος παραδοσιακός χορός. Χαρούμενος και ζεστός, εορταστικός και ειρηνικός, είναι ένας λαϊκός ύμνος στην ευτυχισμένη ζωή.

7.Τραγούδι «Μαυρομάλλα Σαν Ταν»

Ελεύθερη απόδοση στίχων:

Τα καταπράσινα πεύκα, η λαμπρότητα του ήλιου.

Τα όμορφα άνθη των νουφάρων, το μεγαλείο της λίμνης.

Η γλυκιά μαυρομάλλα κοπέλα Σαν Ταν, το λαμπρό φως στην καρδιά του αγαπημένου της Τσίπινγκ.

Το ψηλό και δυνατό σανδαλόξυλο, η λαμπρότητα του φεγγαριού,

Τα ανθισμένα νούφαρα, το μεγαλείο της λίμνης,

Η χαριτωμένη και όμορφη μαυρομάλλα κοπέλα Σαν Ταν, το λαμπρό φως στην καρδιά του αγαπημένου της Τσίπινγκ.

8. Συγκρότημα Νάιρ «Χατλίγια» 4’20

Ελεύθερη απόδοση στίχων:

Το φως του ήλιου της στέπας λούζει τη γη.

Ας περάσουμε τον χρόνο μας ευτυχισμένοι μαζί, με τραγούδι και χορό, παίζοντας μουσική και τραγουδώντας.

9.«Ο χορός των χορδών» 5’30

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών, τα παλικάρια της στέπας διασκεδάζουν μαζί. Χορεύουν και τραγουδούν, παίζοντας ένα αγαπημένο παραδοσιακό μουσικό όργανο, το Τοβσούρ.

10. Απόσπασμα από την Όπερα του Πεκίνου με τίτλο «Εμπορικό κατάστημα Ντασενγκκούι»

Μέσα από το τραγούδι, την απαγγελία, την κινησιολογία και άλλα εκφραστικά μέσα της Όπερας του Πεκίνου, το έργο παρουσιάζει τη φιλοσοφία του εμπορικού καταστήματος Ντασενγκκούι που χαρακτηρίζεται από ανοιχτό πνεύμα, ανεκτικότητα και επιχειρηματική ηθική.

11. Ακροβατικά «Ρίψη μπολ με πέντε άτομα» 6’

Η επίδειξη αυτή παρουσιάστηκε πολλές φορές σε ακροβατικούς διαγωνισμούς στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, κατακτώντας επανειλημμένως την πρώτη θέση. Κάθε χρόνο περιοδεύει στο εξωτερικό.

12. «Η Ηχώ των χωραφιών» Μουσικό κομμάτι για άρπα στόματος και λαρυγγικό τραγούδι 4’

Το έργο αυτό, συνδυάζοντας την άρπα στόματος με το λαρυγγικό τραγούδι, μιμείται τους ήχους των καταρρακτών, των βουνών, των δασών και των ζώων, αντανακλώντας την αρμονική συνύπαρξη όλων των πλασμάτων σε ουρανό και γη.

Το λαρυγγικό τραγούδι αποτελεί μία μοναδική τεχνική φώνησης η οποία το 2009 συμπεριλήφθηκε στον Παγκόσμιο Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Ηνωμένων Εθνών.

13. «Καλπασμός δέκα χιλιάδων αλόγων» Συμφωνία για Ματόουτσιν και ορχήστρα 3’

Αυτό το μουσικό έργο είναι γραμμένο ειδικά για το όργανο Ματόουτσιν. Η μελωδία ζωντανεύει μία σκηνή με άλογα που τρέχουν και χλιμιντρίζουν στη στέπα. Οι φωνές τους, δυνατές και περήφανες, γεμίζουν το επιβλητικό τοπίο.

Το Ματόουτσιν έχει πάρει το όνομά του από την κορυφή του λαιμού του η οποία έχει το σχήμα κεφαλιού αλόγου. Ο ήχος του οργάνου είναι βαθύς, τραχύς και γεμάτος πάθος. Το 2009 το Ματόουτσιν συμπεριλήφθηκε στον πρώτο κατάλογο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κίνας.

Η Ιστορία της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς

Η Γιορτή της Άνοιξης (δηλαδή το Κινέζικο Νέο Έτος ή η Κινέζικη Πρωτοχρονιά) είναι μια λαϊκή και παραδοσιακή γιορτή στην Κίνα. Το Κινέζικο Νέο Έτος αρχίζει την πρώτη ημέρα του κινέζικου σεληνιακού ημερολογίου, και είναι η πιο σημαντική γιορτή της χρονιάς, η οποία γιορτάζεται από τις εθνοτικές ομάδες των Han, Zhuang, Buyi, Dong, Chaoxian, Gelao, Yao, She, Jing, Daur κ.ά.

Η Γιορτή της Άνοιξης έχει μακρά ιστορία. Έχει εξελιχτεί από τις λατρευτικές δραστηριότητες που συνόδευαν την αρχή και το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Σανγκ. Υπάρχουν πολλοί σχετικοί μύθοι, ωστόσο αυτός του «Nιαν» (ένα πλάσμα της κινέζικης μυθολογίας), το έθιμο της «Αγρύπνιας του Nιαν» (όπου οι άνθρωποι δεν κοιμούνται όλη τη νύχτα), και η θεωρεία για τη δημιουργία του σεληνιακού ημερολογίου είναι από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς. Η μετάβαση στο σεληνιακό ημερολόγιο πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Γου της δυναστείας των Χαν. Στις κατοπινές δυναστείες της Κίνας, η 24η ηλιακή περίοδος θεωρείται η έναρξη της άνοιξης και γιορτάζεται, ενώ η πρώτη ημέρα του σεληνιακού ημερολογίου είναι η γιορτή της νέας χρονιάς. Η έναρξη της άνοιξης ήταν αρχικά ημέρα λατρείας του θεού του ουρανού, αφιερωμένη στη γεωργία και τον ερχομό της άνοιξης, κατά την οποία μαστίγωναν τελετουργικά μια αγελάδα και έκαναν προσευχές για καλή σοδειά. Τα «Ιστορικά Αρχεία» και η «Ιστορία των Χαν » περιγράφουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα ως «τέσσερις αρχές» (αρχή του έτους, αρχή της εποχής, αρχή της ημέρας, αρχή του μήνα) και «τρία πρωινά» (πρωί του έτους, πρωί του μήνα, πρωί της ημέρας. «Πρωί» σημαίνει επίσης «αρχή».). Οι αρχαίοι Κινέζοι συνήθως πραγματοποιούσαν τελετουργίες αυτήν την ημέρα διοργανώνοντας διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και λάτρευαν τους θεούς και τους προγόνους τους, προέβλεπαν τον καιρό, και προσευχόντουσαν για καλή σοδειά. Από εκείνη την εποχή άρχισαν να διαμορφώνονται σταδιακά οι πλούσιες παραδόσεις της Γιορτής της Άνοιξης.

Μετά το 1912, η Γιορτή της Άνοιξης μεταφέρθηκε από την έναρξη της άνοιξης στην πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα του σεληνιακού ημερολογίου, καθώς η σπουδαιότητα της αρχής της άνοιξης σταδιακά εξασθενούσε.

Η Γιορτή της Άνοιξης ονομάζεται επίσης «σεληνιακό έτος», κοινώς γνωστό ως «νέο έτος» και τα σχετικά έθιμα διαρκούν έναν μήνα. Πριν την πρώτη ημέρα του πρώτου σεληνιακού μήνα, πραγματοποιούνται τελετουργικές προσφορές στις εστίες και τους προγόνους. Άνάμεσα στα έθιμα της γιορτής είναι να δίνονται χρήματα στα παιδιά και χαιρετισμοί στους συγγενείς και στους φίλους. Την 15η ημέρα της εορταστικής περιόδου είναι η Γιορτή των Φαναριών, κατά την οποία οι πόλεις στολίζονται με πάμπολλα φαναράκια και οι δρόμοι πλημμυρίζουν ανθρώπους. Με τη Γιορτή των Φαναριών ολοκληρώονται οι εορτασμοί για το Κινέζικο Νέο Έτος.

Το Κινέζικο Νέο Έτος περιλαμβάνει τις πλούσιες παραδόσεις μιας ολόκληρης λαϊκής κουλτούρας, με τελετουργικές προσφορές, τελετές, εορταστικές διακοσμήσεις, παραδοσιακά εδέσματα και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι κύριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της εορτής είναι η κατανάλωση του χυλού Laba την όγδοη ημέρα του δωδέκατου σεληνιακού μήνα, τελετές για την εστία, και κατανάλωση γλυκών όπως ζαχαρωτά Guandong κ.ά.. Την 23η ημέρα του 12ου σεληνιακού μήνα, ολόκληρη η οικογένεια μαγειρεύει ζυμαρικά, εδέσματα με κολώδες ρύζι και κέικ ρυζιού. Διοργανώνονται μεγάλα οικογενειακά δείπνα που διαρκούν όλη τη νύχτα και περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η δημιουργία πρωτοχρονιάτικων σχεδίων και χρήση κροτίδων την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο κόσμος «καλωσορίζει» τους θεούς στα σπίτια και κάνει επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα του νέου έτος.Την πέμπτη ημέρα ανοίγουν οι μικρές αγορές, με τις μεγάλες να ακολουθούν την 15η ημέρα του νέου έτους. Η 15η ημέρα είναι επίσης η Γιορτή των Φαναριών με δραστηριότητες όπως το καλωσόρισμα του Θεού του Πλούτου, κατά την οποία παραδοσιακά ο λαός τρώει γλυκά ζυμαρικά, συμμετέχει σε πομπές με φανάρια και προσπαθεί να λύσει τον γρίφο του φαναριού. Η εκτόξευση πυροτεχνημάτων είναι μια ακόμα παραδοσιακή δραστηριότητα με την οποία αποχαιρετούν τον χρόνο που μόλις τελείωσε και καλωσορίζουν το νέο έτος.

Το Κινέζικο Νέο Έτος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την αναθέρμανση των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων. Το περιεχόμενό του είναι πλούσιο και ποίκιλο, με σημαντική ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία. Οι εορτασμοί για τη Γιορτή της Άνοιξης συμβάλλουν στην ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αρμονία, ενώ στηρίζουν και την πολιτιστική βιομηχανία.

Μπορείτε να δείτε την την καλλιτεχνική εκδήλωση «Η Άνοιξη στη Στέπα», στον Antenna.gr, πατώντας ΕΔΩ