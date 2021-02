Life

Αντώνης Καλογιάννης: Το συγκινητικό “αντίο” του Γιώργου Νταλάρα (εικόνα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση – αποχαιρετισμός στον σπουδαίο τραγουδιστή.

Η είδηση του θανάτου του Αντώνη Καλογιάννη προκάλεσε θλίψη στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτισε τον σπουδαίο τραγουδιστή με ένα συγκινητικό μήνυμα στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

Συγκεκριμένα έγραψε:

"Μικραίνει ο κόσμος… Η φωνή του Αντώνη γέμισε τα σπίτια των ανθρώπων για πολλές δεκαετίες με ωραία τραγούδια. Τους συντρόφευσε στις χαρές και τις λύπες τους. Και πάνω απ’ όλα ο Αντώνης Καλογιάννης, με ταπεινότητα και σθένος, ταξίδεψε τα τραγούδια του Μίκη σ’ όλο τον κόσμο σε χρόνια δύσκολα.

Δεσποινάκι, Ελένη, η σκέψη και η αγάπη μας είναι κοντά σας".