Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – εμβόλιο: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 75-79

Πότε αρχίζουν οι εμβολιασμοί για τα άτομα 75-79 ετών. Παράλληλα ο εμβολιασμός για τους 60-64.

Ανοίγει, σήμερα, η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για τις ηλικίες 75 έως 79. Στόχος για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, όπως έχει δηλώσει ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, είναι να ξεκινήσει εμβολιασμός στις 15 Φεβρουαρίου.

Ήδη, από τις 10/2 έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τις ηλικίες 60 έως 64 ετών που θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το εμβόλιο της AstraZeneca, του οποίου 45.000 δόσεις έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Οι εμβολιασμοί της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με το εμβόλιο της Astra Zeneca, θα αρχίσουν από τις 15/2.

Σημειώνεται ότι οι εμβολιασμοί σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες θα γίνονται παράλληλα με αυτούς των πολιτών ηλικίας 80-84 ετών