Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Ο χρυσός κανόνας είναι να μειώσουμε την ανάμειξη των νοικοκυριών

Αυξάνονται τα κρούσματα και η πίεση στο Σύστημα Υγείας. “Καμπανάκι” για την αυστηρή τήρηση των μέτρων και τον περιορισμό των επαφών σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στην αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού και διασωληνωμένων ασθενών στη χώρα που οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην επιβολή ολικού lockdown στην Αττική αναφέρθηκε ο επίκουρος καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της πανδημίας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Μαγιορκίνης σημειώσε πώς η πανδημία μπήκε σε περίοδο συρρίκνωσης, ωστόσο έχουμε αρκετό δρόμο για την εξάλειψή της.

Όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, ο κ. Μαγιορκίνης δήλωσε πώς βάση των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΟΔΥ συνεχίζονται να αυξάνονται τα ενεργά κρούσματα στην επικράτεια με μέτριους ρυθμούς και πρόσθεσε ότι η αύξηση των εισαγωγών αναμένεται να οδηγήσει σε ήπια πίεση στο Σύστημα Υγείας.

Όπως είπε, τα ήπια μέτρα που ελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν δείξει περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Αναφέρθηκε στον κίνδυνο μετάδοσης στο οικογενειακό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι ο χρυσός κανόνας σε αυτή τη φάση είναι να μειώσουμε την ανάμειξη των νοικοκυριών.