Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Οι Αχαιοί στον τελικό του Κυπέλλου

Με “υπογραφή” Αγραβάνη η σπουδαία νίκη του Προμηθέα επί του ΠΑΟΚ, στην παράταση.

Με τον Δημήτρη Αγραβάνη να βάζει την… υπογραφή του στο καθοριστικότερο σημείο του αγώνα, στην πεντάλεπτη παράταση, ο Προμηθέας Πάτρας κέρδισε, στη Θεσσαλονίκη, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου τον ΠΑΟΚ με 76-69 (κ.α. 60-60) και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο διεθνής φόργουορντ, στο έξτρα πεντάλεπτο, σημάδεψε σωστά από τα 6,75μ., έδωσε στην ομάδα του απόσταση 6 πόντων (64-70) και ουσιαστικά τη νίκη.

Κορυφαίους για τους Αχαιούς ήταν ο Τζέριαν Γκραντ (24 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Πάλεψαν για τον “Δικέφαλο του Βορρά” οι Ζερμέιν Λοβ (20 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ.), Μάλκομ Γκρίφιν (21 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 11-18, 29-35, 40-46, 60-60, 69-76 (παρ.)

ΠΑΟΚ (Λυκογιάνννης): Μπιτς 5, Κονάτε 6, Λοβ 20, Γκρίφιν 21, Τσαλμπούρης 2, Μαργαρίτης, Κακλαμανάκης 4, Καμπερίδης 6, Παπαντωνίου, Τέρνερ 5.

Προμηθέας (Γιατράς): Αγκμπελίς 6, Γκραντ Τζεράι 6, Λούντζης 5, Εβανς 6, Αγραβάνης Δ. 9, Φορντ 8, Χριστοδούλου 6, Γκραντ Τζέριαν 24, Αθηναίου 3, Γιαννόπουλος 3, Μίλερ.