Κόσμος

Κοριτσάκι διασώθηκε από πηγάδι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα που φορά πάνω του ο διασώστης κατέγραψε την επιχείρηση καρέ- καρέ.

Ένα κοριτσάκι απεγκλώβισαν μέλη της ομάδας διάσωσης «Λευκά Κράνη» στη Συρία.

Η 4χρονη έπεσε σε άδειο πηγάδι, στην πόλη Μπαμπ, στο Χαλέπι.

Ο διασώστης φόραγε κάμερα, στην οποία φαίνεται ότι κατεβαίνει σε ένα τούνελ και ακολουθώντας τον ήχο της φωνής της, εντοπίζει το έντρομο παιδί, παίρνοντάς το αγκαλιά και οδηγώντας το έξω.

Το κοριτσάκι δεν τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε όμως προληπτικά στο νοσοκομείο.