Κοινωνία

Αστυνομικοί έσωσαν ζωή ανοίγοντας το δρόμο (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» οι αστυνομικοί που βοήθησαν έναν άνδρα να φτάσει έγκαιρα στο νοσοκομείο.

Μία γυναίκα που μετέφερε τον τραυματία πατέρα της στο νοσοκομείο κόλλησε στην κίνηση και κάλεσε την αστυνομία για να τη βοηθήσει.

Δύο αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο κι όπως ο ένας από αυτούς εξιστόρησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», εντόπισαν το αυτοκίνητο, άνοιξαν το δρόμο και η γυναίκα με τον πατέρα της έφτασαν γρηγορότερα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Όπως δήλωσε ο αστυνομικός, ο γιατρός τους είπε ότι η ζωή του άνδρα σώθηκε χάρη στην παρέμβασή τους και την άμεση μετάβασή του στο νοσοκομείο.