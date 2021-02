Life

Lamanif: ψυχιατρικές εξετάσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας

Άμεση μεταγωγή του νεαρού ράπερ, που βρέθηκε την νύχτα από αστυνομικούς, σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.

Με προφορική εντολή Εισαγγελέα ο 24χρονος ραπερ Lamanif, αφού ολοκλήρωσε την κατάθεση του στους αστυνομικούς, οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Σταυρούπολης, για εξετάσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα κατά την κατάθεση του στους αστυνομικούς κράτησε το στόμα του κλειστό για τις ημέρες που είχε εξαφανιστεί.

Ο νεαρός ράπερ, που είχε εξαφανιστεί απο τις 8 Φεβρουαρίου, εντοπίστηκε τη νύχτα απο αστυνομικούς.

Μιλώντας στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1, ο πατέρας του, πιου μαζί με την μητέρα του Lamanif ζει στην Γερμανία, με τρεμάμενη φωνή και μέσα σε αναφιλητά, ευχαρίστηκε τον Θεό για την αίσια εξέλιξη και αναφέρθηκε στην κατάσταση του νεαρού ράπερ.