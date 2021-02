Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: Μέτρα και το Πάσχα – Πότε πρέπει να φοράμε διπλή μάσκα

Τι λέει η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για το lockdown και τα κρούσματα κορονοϊού. Πότε εκτιμά ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα υπάρξει άρση περιορισμών.

«Σε 15 μέρες θα δούμε τα αποτελέσματα του lockdown και ας ελπίσουμε όλοι να μην χρειαστούν νέα μέτρα. Ξέρουμε ότι είμαστε όλοι κουρασμένοι, διότι δεν είναι ένας μήνας, αλλά ένας χρόνος που βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Ματίνα Παγώνη.

Όπως εκτίμησε η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών – Πειραιώς, «αν γίνουν οι εμβολιασμοί βάσει του προγράμματος και εφόσον έρθουν όλα τα εμβόλια που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΕΕ και των εταιρειών, τότε έως τον Ιούνιο εκτιμούμε ότι θα έχει εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού και θα υπάρχει σχετική ανοσία του πληθυσμού, ώστε από το καλοκαίρι, όταν έρθουν και τουρίστες, να αρχίσουμε να αλλάζουμε κατάσταση».

Ωστόσο, όπως είπε «το Πάσχα θα το περάσουμε με μέτρα. Δεν νομίζω να μπορούμε να πάμε στα χωριά μας, δεν θα μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση»

Σχετικά με την διπλή μάσκα, η κ. Παγώνη είπε «εγώ φοράω διπλή μάσκα εδώ και τρεις μήνες, καθώς κινούμαι σε ένα περιβάλλον με υψηλό ιικό φορτίο, με ανθρώπους που έχουν νοσήσει από κορονοϊό».

Ως προς το πότε πρέπει να φορέσουν οι πολίτες διπλή μάσκα, απάντησε «όταν είναι σε περιοχές με υψηλό ιικό φορτίο, δηλαδή μέσα στα μέσα μεταφοράς, σε έναν κλειστό χώρο με πολλούς ανθρώπους, όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο. Ξέρεις πιά ο καθένας νομίζω, μετά από έναν χρόνο, που πρέπει να φορέσει διπλή μάσκα, η οποία προσφέρει προστασία πάνω από 92%»