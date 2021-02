Κόσμος

Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος του Μπάιντεν μετά τις απειλές σε δημοσιογράφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτησή του στο twitter μετά τον σάλο για τις απειλές και τα σεξιστικά σχόλια σε βάρος της δημοσιογράφου.

Ένας εκπρόσωπος του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που φέρεται να απείλησε επανειλημμένα μια δημοσιογράφο που ετοίμαζε ένα άρθρο για την προσωπική του ζωή, υπέβαλε χθες την παραίτησή του.

Το Vanity Fair ανέφερε την Παρασκευή ότι ο 32χρονος Τ.Τζ. Ντάκλο είπε σε μια δημοσιογράφο του Politico, την Τάρα Παλμέρι «θα σας καταστρέψω» και προέβη σε σεξιστικά σχόλια σε βάρος της, όταν τον ρώτησε για τη σχέση του με μια άλλη δημοσιογράφο, την Αλέξι ΜακΚάμοντ του ιστότοπου Axios και για τα ζητήματα δεοντολογίας που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτό το γεγονός.

Ο Ντάκλο ήταν μέλος της προεκλογικής ομάδας του Μπάιντεν και στη συνέχεια έγινε αναπληρωτής της Τζεν Ψάκι, της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή τον έθεσε αρχικά σε διαθεσιμότητα για μια εβδομάδα.

«Ο Τ.Τζ. Ντάκλο ζήτησε συγγνώμη από τη δημοσιογράφο με την οποία είχε μια θυελλώδη συζήτηση για την προσωπική ζωή του», σχολίασε την Παρασκευή η Τζεν Ψάκι.

Χθες η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας γνωστοποίησε την παραίτηση του Ντάκλο.

Ο ίδιος είπε σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο twitter πως "καμία λέξη δεν μπορεί να εκφράσει τη λύπη μου, την ντροπή μου και την αηδία μου για τη συμπεριφορά μου".