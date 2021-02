Κοινωνία

Ληστές παίρνουν χρηματοκιβώτιο από εταιρεία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άγνωστοι εισέβαλαν τα ξημερώματα σε εταιρία ταχυμεταφορών, και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Οι κάμερες ασφαλείς κατέγραψαν τις κινήσεις των δραστών που είχαν καλύψει τα πρόσωπά του και λίγα λεπτά πριν τις 04:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, κατάφεραν να εισβάλουν στο εσωτερικό της επιχείρησης ταχυμεταφορών, στα Πατήσια, αφού απενεργοποίησαν τον συναγερμό.

Ανέβηκαν στο λογιστήριο, όπου ερεύνησαν τους χώρους και εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο.

Μέσα σε δύο λεπτά κατάφεραν να σηκώσουν το χρηματοκιβώτιο, να το κατεβάσουν στο ισόγειο και να το φορτώσουν σε ένα αυτοκίνητο, όπου τους περίμενε ο συνεργός.

Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί, όμως οι δράστες πρόλαβαν να εξαφανιστούν και δεν εντοπίστηκαν.

?