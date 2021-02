Παράξενα

Απόπειρα φόνου με “όπλο” τον... κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι σκαρφίστηκε ένας υπάλληλος για να μολύνει με τον ιό το αφεντικό του.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η είδηση για έναν υπάλληλο που επιχείρησε να μολύνει με κορονοϊό το αφεντικό του. Αφορμή η "εξαφάνιση" περίπου 30.000 δολαρίων από το ταμείο της εταιρείας.

O Ραμαζάν Τσιμέν, υπάλληλος αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στα Άδανα, υποστήριξε ότι έδωσε τα χρήματα που έλειπαν, σε τοκογλύφο, σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet. Το αφεντικό του Τσιμέν, από την πλευρά του, ο Ιμπραΐμ Ουνβέρντι, ισχυρίστηκε ότι είχε δώσει τα χρήματα για να τα πάει στο γραφείο, αλλά ο υπάλληλος εξαφανίστηκε με τα λεφτά.

Μάλιστα, κάποιος άλλος υπάλληλος, ανέφερε ότι ο Τσιμέν είχε αγοράσει σάλιο από ασθενή με κορονοϊό έναντι 70 δολαρίων(περίπου 57,7 ευρώ) και το έριξε στο τσάι του αφεντικού.

«Είναι η πρώτη φορά που ακούω μια τόσο παράξενη μέθοδο δολοφονίας. Δόξα τω Θεώ δεν αρρώστησα. Ο Θεός είναι πάντα μαζί με τους καλούς» ανέφερε ο Ουνβέρντι, που, ευτυχώς, δεν ήπιε το μολυσμένο ποτό.

Μετά την καταγγελία το αφεντικό της αντιπροσωπίας αυτοκινήτων αναφέρει ότι άρχισε να δέχεται απειλητικά μηνύματα από τον υπάλληλο.

«Δεν μπόρεσα να σε σκοτώσω με τον κορονοϊό. Την επόμενη φορά θα σε πυροβολήσω στο κεφάλι» έγραφε κάποιο μήνυμα, σύμφωνα με τον Ουνβέρντι.

«Θα προτιμούσα να με σκοτώσει από το να προσπαθεί να με μολύνει με τον κοροναϊό» ανέφερε ο άντρας. «Η μάνα μου και ο πατέρας μου έχουν χρόνιες παθήσεις. Εάν κολλούσα κορονοϊό, θα μπορούσα να μολύνω όλη την οικογένειά μου κι όλους τους υπόλοιπους γύρω μου» σχολίασε, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.