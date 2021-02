Κοινωνία

“Μήδεια”: Κλειστή από την Καλυφτάκη η Αθηνών – Λαμίας

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την κίνηση των οχημάτων από την Κηφισιά και μετά. Ο περιφερειάρχης Αττικής στο σημείο.

Κλειστή είναι από τις 5.30 το πρωί η εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας για όλα τα οχήματα, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης που καθιστά πολύ επικίνδυνη την κυκλοφορία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΑΔΑ αναφέρει:

Λόγω της σφοδρότητας του καιρικού φαινομένου και για λόγους ασφαλείας οδηγών και οχημάτων, η εθνική οδός από τον κόμβο Καλυφτάκη (Κηφισιά) έως τη Λαμία θα παραμείνει κλειστή. Οι οδηγοί ήδη με αναστροφή επιστρέφουν από τα σημεία εισόδου στον αυτοκινητόδρομο. Στο επόμενο τρίωρο θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση (από ώρα 05:30).

Επίσης, στην Αττική, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, ώρα 07.20, τα αυτοκίνητα κινούνται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες στην Παλαιά εθνική οδό Αθήνας- Θήβας, από τον κόμβο Βιλίων μέχρι τα Βίλια και στην οδό Αναστάσεως στου Παπάγου, από το Νεκροταφείο προς τον Υμηττό.

Παραμένει κλειστή η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους: Λ. Πάρνηθος, από το ύψος της αίθουσας δεξιώσεων Ermitaz Hall, ρεύμα κυκλοφορίας προς καζίνο, Λ. Φυλής, στο ύψος της ταβέρνας «το Χρυσό βαρέλι» ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια. Λ. Διονύσου από το ύψος του Γηπέδου Διονύσου, μέχρι το Πάρκο Ανατολής.

