“Μήδεια”:Γάμος με μισό μέτρο χιόνι (εικόνες)

Νύφη και γαμπρός αψήφησαν το χιόνι και την πανδημία και παντρεύτηκαν στο κατάλευκο σκηνικό.

Τον πρώτο γάμο της χρονιάς τέλεσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών το πρωί της Κυριακής μέσα σε ένα κατάλευκο τοπίο, με το χιόνι να φτάνει και το μισό μέτρο.

Ο κ. Συμεών παρά τις αντίξοες συνθήκες. με τη βοήθεια των μηχανημάτων της Περιφέρειας και του Δήμου Μακρακώμης, έφτασε το πρωί στον Άγιο Γεώργιο Τυμφρηστού και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην εκκλησία του χωριού.

Στη συνέχεια στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Μερκάδος σε υψόμετρο 850 μέτρων στον ορεινό όγκο του Βελουχίου και να ευλογήσει τον πρώτο γάμο της χρονιάς, εν μέσω πανδημίας.

Ήταν η επιθυμία του Μητροπολίτη να ευλογήσει την χαρά της οικογενείας του «λεβέντη ιερέα του χωριού», όπως τόνισε, π. Αθανασίου Αλεξίου, καθότι η νύφη είναι κόρη του.

