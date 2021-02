Κοινωνία

Φονική πτώση εργαζόμενου στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος που έλαβε χώρα στον Αργοσαρωνικό.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε από δύτες ο 65χρονος εργαζόμενος ιχθυοκαλλιέργειας στην Υδρα που, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έπεσε στη θάλασσα από βοηθητικό σκάφος στο οποίο βρισκόταν μαζί με τον γιο του στη νησίδα Τρίκερι Υδρας.

Ο 65χρονος μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στο Πόρτοχέλι, προκειμένου να διακομισθεί στο Κέντρο Υγεία Κρανιδίου.