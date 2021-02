Πολιτισμός

Σχολή Καλών Τεχνών: Φοιτήτριες καταγγέλλουν καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση

Πώς περιγράφουν την ανάρμοστη συμπεριφορά του ίδιου καθηγητή οι δύο φοιτήτριες.

Νέες καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας ο οποίος φέρεται να παρενοχλούσε σεξουαλικά δύο φοιτήτριές του.





Τα περιστατικά που αναφέρουν οι δύο φοιτήτριες έχουν ως κεντρικό πρωταγωνιστή τον ίδιο καθηγητή. Όπως περιγράφουν τις προσκαλούσε στο γραφείο του και προσπαθούσε να τις κεράσει τσίπουρα και να τους αποσπάσει πληροφορίες για την σεξουαλική τους ζωή. Το αποκορύφωμα, έρχεται, όπως περιγράφουν οι δύο παράλληλες ιστορίες όταν σε εκδρομές της σχολής, προσέγγισε την μία κοπέλα και την παρενόχλησε σεξουαλικά «φέρνοντας το κορμί του πάνω της» και λέγοντάς της πως θα κοιμηθεί μαζί του. Όταν η κοπέλα αντέδρασε χτυπώντας τον για να απομακρυνθεί, αυτός σταμάτησε, αλλά στην επόμενη εκδρομή προσέγγισε την δεύτερη καταγγέλλουσα την οποία και θώπευσε στα γεννητικά της όργανα.

Μάλιστα όπως σημειώνουν και οι δύο φοιτήτριες, όταν ο συγκεκριμένος καθηγητής δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους του, μετέτρεψε το μάθημα σε κόλαση για αυτές, με συνεχείς προσβολές, σεξουαλικά υπονοούμενα και μειωτικούς χαρακτηρισμούς.



Τα περιστατικά έρχονται στο πλαίσιο ανώνυμων καταγγελιών που γίνονται μέσω πλατφόρμας την οποία δημιούργησε στο Facebook η Φοιτητική Πρωτοβουλία Καταγραφής Παρενοχλήσεων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).



Η ομάδα δημιουργήθηκε προκειμένου να έρθει στο φως ένα «φαινόμενο που ταλανίζει τη Σχολή εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον καταπίεσης και εξαναγκασμού». «Τα περιστατικά έμφυλης διάκρισης, βίας, σεξουαλικής και μη παρενόχλησης, ακόμα και κακοποίησης, συνιστούν για τη Σχολή μας μια πραγματικότητα με την οποία πλήθος ατόμων – ιδίως φοιτητριών – έρχονται αντιμέτωπα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους», σημειώνει η εν λόγω ομάδα. Ωστόσο εκτός από τις ανώνυμες καταγγελίες που στοχεύουν στην ανάδειξη του προβλήματος, υπάρχουν και οι επώνυμες καταγραφές οι οποίες μπορούν να αποσταλούν στο protovoulia.katagrafon@protonmail.com.

Ανακοίνωση Πρωτοβουλίας Καταγραφής Παρενοχλήσεων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Η Φοιτητική Πρωτοβουλία Καταγραφής... Δημοσιεύτηκε από Φοιτητική Πρωτοβουλία Καταγραφής Παρενοχλήσεων στην ΑΣΚΤ στις Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

Η πρώτη καταγγελία





Η δεύτερη καταγγελία