Κόσμος

ΗΠΑ: Η στιγμή της έκρηξης σε μετασχηματιστή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκρηξη σε μετασχηματιστή ρεύματος άφησε χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα.

Έκρηξη σε μετασχηματιστή στο Νιου Τζέρσεϊ άφησε χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, οπότε και η περιοχή επλήγη από σφοδρή κακοκαιρία.

Την ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος της περιοχής ο οποίος επίσης έμεινε χωρίς ρεύμα.

Η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα την επέμβαση της Πυροσβεστικής σε πάρα πολλές έκτακτες περιπτώσεις.

Το ρεύμα διεκόπη στις 19:30 και αποκαταστάθηκε πριν από τις 23:00, τοπική ώρα.