Αθλητικά

Ολυμπιακός: Προπόνηση με… χιονοπόλεμο (βίντεο)

Υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες η προπόνηση των “ερυθρόλευκων” εν όψει Αϊντχόφεν.

Η “Μήδεια”… έθαψε στο χιόνι το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, ωστόσο οι “ερυθρόλευκοι” γυμνάστηκαν έστω και υπό αντίξοες συνθήκες, εν όψει της αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν.

Όπως ήταν φυσικό, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς δεν έχασαν την ευκαιρία και για λίγο… χιονοπόλεμο, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media.