Κοινωνία

Κάτοικος Διονύσου στον ΑΝΤ1: Πώς θα επιβιώσουμε χωρίς ρεύμα και νερό; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Διονύσου, με τους κατοίκους να δυσκολεύονται να επιβιώσουν.

Δυσκολίες στη διαβίωσή τους αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Διονύσου που είναι για τρίτη μέρα χωρίς ρεύμα, νερό και με τους δρόμους γεμάτους με χιόνι.

Η περιοχή κηρύχθηκε χθες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όμως τα προβλήματα είναι ακόμα πάρα πολλά.

Δέντρα έχουν πέσει στο δρόμο, καταπλακώνοντας τα καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μην έχουν ρεύμα οι κάτοικοι, ενώ δεν έχουν ούτε νερό.

«Πόσες μέρες μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς να πιει νερό;», διερωτήθηκε η γυναίκα που μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ ζήτησε να καθαριστούν οι δρόμοι, τονίζοντας ότι έξω υπάρχει ένα μέτρο χιόνι, ώστε να μπορέσουν να «φροντίσουν τους εαυτούς τους».