Δηλώσεις Covid: Ψυχρολουσία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων

Γιατί απορρίφθηκε μεγάλος αριθμός αιτήσεων για αποζημιώσεις ενοικίων. «Τσουνάμι» από ραβασάκια της ΑΑΔΕ. Τι ισχύει για τα ενοίκια του Μαρτίου.

Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι περίμεναν να λάβουν νέα από την εφορία για την αποζημίωση των «κουρεμένων» ενοικίων τους ακόμα και από τον περασμένο Μάρτιο, άρχισαν να παίρνουν αυτές τις ημέρες την «κρυάδα» της απόρριψης.

Οι αιτήσεις τους δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και ως εκ τούτου η ΑΑΔΕ άρχισε να αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια στα οποία περιγράφονται και οι αιτίες απόρριψης. Από τις 338.528 δηλώσεις Covid οι οποίες υπεβλήθησαν στο διάστημα Μαρτίου-Αυγούστου 2020, απορρίφθηκαν 79.306 μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων και αφού η ΑΑΔΕ είχε ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις.

Περισσότερες από μία στις δύο απορρίψεις αφορούν μισθωτές οι οποίοι διεκδίκησαν κούρεμα ενοικίου χωρίς να εντάσσονται στην κατηγορία των πληττόμενων, ενώ σχεδόν μία στις τρεις αφορούσαν εργαζόμενους οι οποίοι δεν βρίσκονταν σε αναστολή εργασίας, ώστε να δικαιούνται μειωμένο ενοίκιο.

Συγκεκριμένα 45.783 αιτήσεις απορρίφθηκαν γιατί ο μισθωτής επαγγελματικής στέγης, όπως διαπιστώθηκε, δεν ήταν πληττόμενος, 28.981 δηλώσεις γιατί διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε αναστολή εργασίας για τον εργαζόμενο, 4.791 δηλώσεις γιατί είχε δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία ή επιχείρηση, ενώ αρκετές ήταν και οι περιπτώσεις αιτήσεων οι οποίες αφορούσαν σε υπεκμισθώσεις ακινήτων.

Στα ειδοποιητήρια τα οποία παραλαμβάνονται σωρηδόν τις τελευταίες ημέρες, η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι:

«Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, για τον μισθωτή σας με ΑΦΜ %^%^**, δεν δικαιούστε την έκπτωση φόρου, διότι από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν προκύπτει ότι η σύμβαση εργασίας μισθωτή/συζύγου/μέλους συμφώνου συμβίωσης είναι σε αναστολή. ***(αφορά διαμέρισμα)***».

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο 4684/2020, Κύρωση της από 30-3-2020 ΠΝΠ, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης, προκειμένου να ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, θα πρέπει να έχει ενεργό ΚΑΔ (ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) στις 20/3/2020. Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο μισθωτής σας με ΑΦΜ #%^*%**# έκανε έναρξη στις 16/10/2020 ***(αφορά επιχείρηση)***».

Τι ισχύει εφεξής

Το βράδυ της Δευτέρας κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη νόμου την οποία είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση αναφορικά με την επέκταση των λεγόμενων μηδενικών ενοικίων και τον Μάρτιο (ίσχυε ήδη για Ιανουάριο-Φεβρουάριο). Με τα νέα δεδομένα δεν θα πληρώσουν καθόλου ενοίκιο τον Μάρτιο επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες κ.ά.), λιανεμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις στους κλάδους πολιτισμού (θέατρα, κινηματογράφοι), αθλητισμού και τουρισμού όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, καθώς και οι υπηρεσίες μεταφορών.

Μείωση ενοικίου 40% συνεχίζει να ισχύει και τον Μάρτιο για τα επαγγελματικά μισθώματα των επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί «πληττόμενες», καθώς και για τα μισθώματα της κύριας και φοιτητικής κατοικίας των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι θα εισπράξουν μηδενικά ενοίκια θα αποζημιωθούν από το δημόσιο με απευθείας πίστωση του 80% του μηνιαίου συμφωνημένου και δηλωμένου ενοικίου, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει. Όσοι εισπράξουν «κουρεμένα» ενοίκια κατά 40% θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί ενώ τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα και δεν θα λάβουν καθόλου ενοίκιο θα αποζημιωθούν από το κράτος στο 60% του αρχικού μισθώματος.

Οι πληρωμές

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών, έως την Παρασκευή η ΑΑΔΕ αναμένεται να πληρώσει του ιδιοκτήτες που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα για τα μειωμένα ενοίκια του Νοεμβρίου και να «τρέξει» τις πληρωμές για τα μισθώματα Δεκεμβρίου, ώστε στις αρχές Μαρτίου να πάρει σειρά ο Ιανουάριος.

