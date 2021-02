Κοινωνία

Αερογέφυρες ζωής εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας κάτω από αντίξοες συνθήκες σώζουν ζωές.

Παρά την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, χθες, ελικόπτερα Σούπερ Πούμα της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφεραν 3 ασθενείς από ακριτικά νησιά του Αιγαίου σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων.

Ειδικότερα:

- Ένα ελικόπτερο Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από το Καστελόριζο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου,

- Ένα ελικόπτερο Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τον 'Αγιο Ευστράτιο στη Λήμνο και

- Ένα ελικόπτερο Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τους Λειψούς Δωδεκανήσων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 5,8 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.