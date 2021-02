Πολιτισμός

Κεραμεικός – Δημόσιο Σήμα: νέα ανασκαφή για την ανάδειξη του

«Το Δημόσιο Σήμα, το σημαντικότερο νεκροταφείο του αρχαίου κόσμου», υπογράμμισε η Υπουργός Πολιτισμού.

Την ανάδειξη του Δημοσίου Σήματος στον Κεραμεικό, του σημαντικότερου νεκροταφείου της αρχαίας Αθήνας, προγραμματίζει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συστηματική ανασκαφή που θα ξεκινήσει από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, όπως πληροφορεί με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ανασκαφή που έχει ήδη πραγματοποιηθεί προ αρκετών ετών στο οικόπεδο επί της οδού Σαλαμίνος 35, δεν είναι επισκέψιμη για το κοινό. Το ΥΠΠΟΑ έχει προχωρήσει σε απαλλοτριώσεις των οικοπέδων επί των οδών Πλαταιών 28, Πλαταιών 26 και Λεωνίδου 86 και Σαλαμίνος 33 και Λεωνίδου 82-84. Η απαλλοτρίωση ολοκληρώθηκε το 2015. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία αρχαιολογική εργασία στα απαλλοτριωμένα ακίνητα.

«Το Δημόσιο Σήμα, το σημαντικότερο νεκροταφείο του αρχαίου κόσμου, είναι ένα μοναδικό τοπόσημο της Αθήνας με εξαιρετικά σημαντική ιστορική και αρχαιολογική σημασία. Εδώ έχουν ενταφιαστεί σημαντικότατες προσωπικότητες της αρχαίας Αθήνας, αλλά και οι πεσόντες εν πολέμω. Η σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Δημόσιο Σήμα, δεν αρμόζει στην ιστορική του σημασία. Οφείλουμε να ερευνήσουμε και να αναδείξουμε τον χώρο, να αποκαλύψομε ένα τμήμα της αρχαίας πόλης και του "καλλίστου προαστείου" της», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Το Δημόσιο Σήμα χρονολογείται στον 5 αι. πΧ και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την άνοδο της Δημοκρατίας. Είχε ιδρυθεί στην ΒΔ παρυφή της πόλεως, κατά μήκος της αρχαίας οδού που συνέδεε μέσω του άστεως τον Κεραμεικό με την Ακαδημία Πλάτωνος. Εκεί είχαν ενταφιαστεί, δημοσία δαπάνη, επιφανείς άνδρες, αλλά και οι πεσόντες στους πολυάριθμους πολέμους των Αθηναίων, ώστε το Δημόσιο Σήμα να προσομοιάζει με στρατιωτικό νεκροταφείο. Σύμφωνα με τον Πάτριο Νόμο, οι νεκροί των πολέμων, αφού αποτεφρώνονταν, μεταφέρονταν από τα μακρινά πεδία των μαχών για τιμητικό ενταφιασμό. Στην περιοχή του αναφέρονται δύο ιερά, το ένα αφιερωμένο στον Διόνυσο Ελευθερέα και το δεύτερο στην Αρίστη-Καλλίστη, προσωνύμια της θεάς Αρτέμιδος.

Τμήματα ταφικών μνημείων του Δημοσίου Σήματος αποκαλύφθηκαν, το 1997, σε ανασκαφή οικοπέδου επί της οδού Σαλαμίνος 35. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο βρέθηκαν για πρώτη φορά πολυάνδρια πεσόντων στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ενώ στο ακίνητο επί της οδού Πλαταιών 21 ανακαλύφθηκε τμήμα της αρχαίας οδού προς Ακαδήμεια και ταφικός περίβολος του Δημοσίου Σήματος. Διατηρούνται στο υπόγειο πολυκατοικίας, απαλλοτριωμένα υπέρ του δημοσίου.