Κοινωνία

Χαρδαλιάς: ολονύχτια “μάχη” για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Δεν θα ξεκουραστεί κανείς, δεν θα κοιμηθεί κανείς, μέχρι και η πιο απομακρυσμένη γειτονιά της Αττικής να πάρει ρεύμα, τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Ολοκληρώθηκε η νέα τεχνική σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά που πραγματοποιήθηκε στον Όλυμπο, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας, του Στρατού και όλων των φορέων που επιχειρούν για την ταχύτερη δυνατή επίλυση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που αντιμετωπίζει η Αττική. Ο Όλυμπος έχει εγκατασταθεί στη συμβολή των Λεωφόρων Θησέως και Διονύσου, στην Εκάλη Αττικής.

Όπως είπε, ο κ. Χαρδαλιάς, μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι ελάχιστες οι μη λειτουργικές υποδομές, καθώς όπως ανέφερε, ουσιαστικά το 90% των βλαβών από χθες θα έχουν επιδιορθωθεί .

«Από τις 83 βλάβες που είχαν παρουσιαστεί στην Αττική, σήμερα στις 6 το πρωί είχαμε 42 σε εκκρεμότητα. Στις 13:00, έμεναν 21 να αποκατασταθούν. Στις 16.00 είχαμε 16 και μέχρι την επόμενη μία ώρα θα έχουν μείνει ουσιαστικά 10 σημεία μέσης τάσης προς αποκατάσταση, περίπου 13.000 νοικοκυριά. Θα γίνει αναδιάταξη των δυνάμεων του ΔΕΔΔΗΕ, έτσι ώστε όλες οι δυνάμεις να επικεντρωθούν σε αυτά τα 10 σημεία και πιστεύω ότι μέχρι τα μεσάνυχτα θα είναι ελάχιστες οι μη λειτουργικές υποδομές. Ουσιαστικά, δηλαδή, το 90% των βλαβών από χθες θα έχουν επιδιορθωθεί», επισήμανε, ενώ προσέθεσε ότι στην Εύβοια ξεκίνησαν με 37 οικισμούς και 15.000 κόσμο χωρίς ηλεκτροδότηση, ενώ έχουν γίνει 517 αντικαταστάσεις στύλων, καθώς και πέντε νέες οδεύσεις. «Χρειάστηκε δηλαδή να περάσουμε από αλλού νέο δίκτυο, γιατί είχε καταστραφεί παντελώς το υφιστάμενο. Αυτή τη στιγμή ελάχιστοι οικισμοί έχουνε μείνει χωρίς ρεύμα, περίπου 3.000 νοικοκυριά και συνεχίζεται η προσπάθεια μέχρι να αποκατασταθούν οι βλάβες τελείως», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Αναφορικά με την Κρήτη ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι «είχαν την ατυχία σήμερα δύο γραμμές υψηλής τάσης πλέον, αρμοδιότητας και του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ στη Σητεία να καταρρεύσουν. Όλη η Σητεία έμεινε εκτός ηλεκτροδότησης για λίγες ώρες με 11 μποφόρ να πνέουν - γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έγινε πλήρης αποκατάσταση κι αυτή τη στιγμή η Κρήτη δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα».

Ο κ. Χαρδαλιάς, υπογράμμισε, ότι όπως ανακοίνωσε η ΕΜΥ και επίσημα, πρόκειται για την μεγαλύτερη κακοκαιρία των 40 τελευταίων ετών, καθώς η συνολική διάρκεια των χιονοπτώσεων ήταν 36 ώρες στην Αττική με τις μεγάλες εντάσεις να καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας για 24 συνεχόμενες ώρες και να συνοδεύονται από ύψος χιονιού περίπου στα 25 εκατοστά. «Έχουν ριχτεί στη μάχη περίπου 50 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, 40 στελέχη της ΕΜΑΚ, 40 στελέχη του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και όλες οι περιφερειακές μονάδες της Πυροσβεστικής με την αρωγή και της αστυνομίας στο ζήτημα της προσβασιμότητας και της προσπέλασης», σημείωσε.

«Δεν θα ξεκουραστεί κανείς, δεν θα κοιμηθεί κανείς, κανείς δεν δέχεται να αντικατασταθεί, θα είμαστε όλοι εδώ όπως και χθες το βράδυ, μέχρι και η τελευταία γειτονιά, η πιο απομακρυσμένη γειτονιά της Αττικής να πάρει ρεύμα. Μέχρι τέλος πάντων οι ταλαιπωρημένοι συμπολίτες μας να εξασφαλίσουν τα αυτονόητα. Συνεχίζουμε με συσκέψεις και με πλήρη οργάνωση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να μπορέσουμε να φέρουμε το σωστό αποτέλεσμα», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Σε σχετική ερώτηση, ο ίδιος υπογράμμισε: «Σας εξήγησα ότι είναι μια δαιδαλώδης κατάσταση. Βλέπετε ότι την παρακολουθούμε βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή, μετά τις 18.00 κάνουμε μια αναδιάταξη, εξού και η σύσκεψή μας εδώ, ώστε να ρίξουμε το βάρος στις τελευταίες 10 γραμμές και μέχρι τα μεσάνυχτα να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Θα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, είναι πιο πολύπλοκες, κάποιων νοικοκυριών που θα μείνουν χωρίς ρεύμα. Είμαι σε συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να τους εξασφαλίσουμε ό,τι μπορεί να χρειαστούν για αυτό το τελευταίο βράδυ», ενώ συμπλήρωσε ότι «ο καθένας έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης».

«Δεν είναι ώρα να συζητήσουμε ποιος κάνει τι. Υπάρχει ένα Γενικό Σχέδιο, το «Βορέα». Η χώρα απέκτησε το Νοέμβριο Γενικό Σχέδιο που δεν είχε ποτέ. Εκεί περιγράφονται τα πάντα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να συζητήσω αυτή τη στιγμή ποιος κάνει τι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εκεί έξω υπάρχουν ταλαιπωρημένοι συμπολίτες μας και η ευθύνη του κράτους, ευθύνη όλων μας, είναι όσο πιο γρήγορα να προχωρήσει η αποκατάσταση αυτή. Βλέπετε ότι εργαζόμαστε πυρετωδώς από τις 19:00 χθες όταν ξεκίνησε και η εμπλοκή της Πολιτικής Προστασίας, όλοι συνεργαζόμαστε και το αποτέλεσμα που έρχεται είναι το προσδοκώμενο. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, είναι ώρα ευθύνης όλων μας και είναι ώρα σκληρής δουλειάς και σκληρής προσπάθειας», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αν. Μάνος, σημείωσε: «Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περαιτέρω το μέτωπο στα βόρεια προάστια της Αττικής. Όταν κάποιο νοικοκυριό, καθώς ηλεκτροδοτούνται οι περιοχές μέσης τάσης δεν έχει ρεύμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσει και από πλευράς του να το δηλώσει αρμοδίως, δηλαδή είτε στο τηλεφωνικό κέντρο, το γνωστό τηλέφωνο του ΔΕΔΔΗΕ, είτε στο internet, είτε στο application. Ο λόγος είναι να καταγραφεί το σημείο, στο οποίο δεν υπάρχει ρεύμα. Γιατί περνάει η μέση τάση, αλλά μπορεί κάποιο καλώδιο πραγματικά του τελευταίου ασύνδετου σπιτιού να έχει σπάσει από ένα μόνο κλαδί. Αυτό δεν μπορεί να φανεί εύκολα. Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι αμφίδρομη αυτή η πληροφόρηση». Παράλληλα τόνισε:

«Το προσωπικό μας είναι απόλυτα αφοσιωμένο στο καθήκον του. Κάνει ό,τι μπορεί. Δουλεύει χωρίς να κοιμάται, πηγαίνουμε φαγητά στα σημεία και από εκεί και έπειτα μέχρι και μικροατυχήματα έχουν υπάρξει για να μπορέσουν να δώσουν ρεύμα στους ανθρώπους μας. Κάνουμε ό,τι μπορεί να γίνει. Όλοι οι πολίτες θα πάρουνε ρεύμα», ενώ καταλήγοντας επισήμανε: «Εδώ στα βόρεια προάστια, είναι εκατοντάδες οι κορμοί που έχουν πέσει και τους μαζεύουμε με την αρωγή και την υποστήριξη και την συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Στρατού. Ήτανε τεράστια η έκταση των κορμών -όχι κλαδιών- ολόκληρων κορμών που κατέρρεαν, έσπαγαν και έκοβαν τα καλώδια. Δεν μπορώ να σας κάνω πρόβλεψη ότι δίνουμε σε μια γραμμή και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι πίσω από ένα δρόμο υπάρχει ένα καινούριος κορμός που έχει πέσει. Συντονιζόμαστε, προσπαθούμε, ανανεώνουμε την πληροφόρηση, ορμάμε».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Διευθυντής Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγος Ιωάννης Παπαναγνώστου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος.

Σημειώνεται ότι από χθες, έχει ενεργοποιηθεί η Πολιτική Προστασία και ο Στρατός για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στον ΔΕΔΔΗΕ, με διάθεση συνεργείων και μέσων για τη διευκόλυνση των εργασιών αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης.