Οικονομία

“Εξοικονομώ”: Νέα προγράμματα για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτήρια

Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» προανήγγειλε η Αλεξάνδρα Σδούκου. Τι είπε η ΓΓ του ΥΠΕΝ για την ηλεκτροκίνηση.

Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» που θα απευθύνονται σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και δημόσια κτίρια θα προκηρυχθούν μέσα στο 2021, ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας χθες στο συνέδριο Athens Energy Dialogues.

Επικαλούμενη πρόσφατες στατιστικές της IEA σχολίασε ότι αν και οι επενδύσεις στην ενέργεια μειώθηκαν κατά 20% μέσα στο 2020, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και ενεργειακή αποδοτικότητα επέδειξαν ανθεκτικότητα σε αντίθεση με τον τομέα των ορυκτών καυσίμων που επηρεάστηκε περισσότερο. Η ενεργειακή μετάβαση, πρόσθεσε, θα πραγματοποιηθεί με την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας αναδεικνύοντας -σε αυτό το επίπεδο- τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι νευραλγικοί τομείς της αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος και οι Μεταφορές.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση σχετικά με την κινητροδότηση και την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης. «Θέλουμε να διευκολύνουμε τις επενδύσεις» δήλωσε, δίνοντας ως παράδειγμα το εμβληματικό project της απολιγνιτοποίησης στο οποίο διανοίγεται «πεδίο δόξης λαμπρό» με τους πόρους που πρόκειται να εκταμιευτούν σύντομα.

Η κ. Σδούκου έκανε, επίσης λόγο, για επενδύσεις της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ για τα ενεργειακά δίκτυα σε βάθος δεκαετίας, οι οποίες μεταφράζονται σε 400 εκατ. ευρώ κατ' έτος), που περιλαμβάνουν ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου, ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδέσεις όλων των νησιών μέχρι το 2030 καθώς και νέα έργα διασυνδέσεων με γειτονικά κράτη. Για τα «οικόπεδα» (δηλαδή τις περιοχές προς έρευνα υδρογονανθράκων) της Κρήτης, τόνισε ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια σχολιάζοντας ότι το «θέμα παραμένει ζωντανό».

Στο ίδιο συνέδριο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης αναφερόμενος στις δυσλειτουργίες της αγοράς, τόνισε ότι το target model ήρθε με τετραετή καθυστέρηση και η προσπάθεια που έγινε τον τελευταίο χρόνο επέτρεψε να κερδίσουμε το στοίχημα και να έχουμε επιτέλους από την 1η Νοεμβρίου την λειτουργία της αγοράς με βάση το Ευρωπαϊκό μοντέλο. «Δυστυχώς όμως μπήκαμε σε κανονική λειτουργεία χωρίς να δοθεί ο χρόνος για να γίνει η δοκιμαστική λειτουργεία (dry runs) για την αγορά εξισορρόπησης. Αυτό είχε μια οδυνηρή συνέπεια, που μεταφράσθηκε σε μεγάλες επιβαρύνσεις του ΕΛΑΠΕ, από τα κόστη εξισορρόπησης», ανέφερε.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα πρέπει τόσο η Ρυθμιστική Αρχή όσο και η Πολιτεία να εξετάσουν όχι μόνο την διόρθωση του προβλήματος, αλλά επιπλέον να παρέμβουν αναδρομικά. Προειδοποίησε επίσης ότι η επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ από τα αυξημένα κόστη της αγοράς εξισορρόπησης ελλοχεύει κινδύνους για τη βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού και πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρξει ρυθμιστική παρέμβαση, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και να διαφυλαχθεί το κλίμα επενδυτικής ασφάλειας στην αγορά των ΑΠΕ.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθηγητής Γιώργος Ιωάννου ανέφερε ότι «οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις είναι αναγκαίες για να αντιμετωπίσουμε συμπεριφορές που οδηγούν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα».

Το γεγονός ότι «δε δόθηκε αρκετός χρόνος για δοκιμές» επεσήμανε ο γενικός διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ Δημήτρης Μίχος. Σύμφωνα με τον κ. Μίχο, «η αγορά εξισορρόπησης δεν λειτουργεί μόνη της», γι΄ αυτό πρέπει να διαπιστωθούν τρόποι και μέθοδοι βελτίωσης. Το φαινόμενο σύμφωνα με τον κ. Μίχο δεν εμφανίζεται μοναδικά στην Ελλάδα, αλλά παρουσιάζεται σε όλη την Ευρώπη.

«Σταδιακά να θέτουμε το κάθε μέτρο προκειμένου να βλέπουμε τον αντίκτυπό του και να καταλήξουμε σε μία εύρυθμη κατάσταση», πρότεινε ο κ. Μίχος, λέγοντα ότι η δυσκολότερη περίοδος είναι η αρχική».