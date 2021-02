Οικονομία

Αποζημίωση για τις συσκευές που χάλασαν λόγω διακοπής του ρεύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ στον ΑΝΤ1 για τις συσκευές που χάλασαν, τα προβλήματα στο δίκτυο και τις ευθύνες για τα δέντρα.

Μέσα στην ημέρα αναμένονται ενισχύσεις από την επαρχία, για να συμβάλλουν στην αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο χαμηλής τάσης, που προκαλεί διακοπές ηλεκτροδότησης σε προάστια των Αθηνών, όπως το Νέο Ηράκλειο και το Μαρούσι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο εκπρόσωπος του ΔΣ Εργαζομένων, Κ.Μασούρας σχολίασε σχετικά πως «ο ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορεί να πάρει μόνος του όλο το βάρος της κακοκαιρίας».

Ερωτηθείς σχετικά με της ηλεκτρικές συσκευές που καταστράφηκαν από τις διακοπές ρεύματος, ενημέρωσε πως υπάρχει φόρμα στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, όπου «κάθε πελάτης να αποζημιωθεί αν αποδειχθεί ότι καταστράφηκαν συσκευές κατά τη διακοπή του ρεύματος», παρέχοντας τα σχετικά έγγραφα.

Αναφορικά με το θέμα των ευθυνών για τα δέντρα, που έχει προκύψει μέσω της κακοκαιρίας και έχει προκαλέσει συγκρούσεις σε πολιτικό και όχι μόνο, επίπεδο, είπε ότι ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ είναι «το κλάδεμα κλαδιών σε απόσταση 1,5 -2 μέτρων από τα καλώδια».

«Κάθε χρόνο κάνουμε επιθεώρηση στο δίκτυο, κάνουν το κλάδεμα εργολάβοι και εμείς μετά επιθεωρούμε», σημείωσε και απάντησε πως όταν ένα δέντρο πρέπει να κοπεί, ο ΔΕΔΔΗΕ «στέλνει γράμμα στο δασαρχείο, ενημερώνουμε το Δήμο και κάνουμε διακοπή του ρεύματος, αν πρέπει να κοπεί το δέντρο».