Παράξενα

Έβηχε σε αστυνομικούς και φώναζε κορονοϊός

Καταδικάστηκε ο δράστης. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δανίας καταδίκασε σήμερα έναν άνδρα σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών επειδή έβηξε πάνω σε δύο αστυνομικούς φωνάζοντας "κορονοϊός" κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου της κυκλοφορίας τον περσινό Μάρτιο.

Το περιστατικό αυτό, το οποίο σημειώθηκε όταν στη χώρα είχε επιβληθεί πλήρες lockdown για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί ο κατηγορούμενος για απειλητική συμπεριφορά, αν και αργότερα το διαγνωστικό τεστ στο οποίο υπεβλήθη για τον νέο κορονοϊό ήταν αρνητικό.

Ο άνδρας αυτός, ηλικίας άνω των 20 ετών, είχε αθωωθεί αρχικά από τοπικό δικαστήριο, αλλά στη συνέχεια καταδικάστηκε από το Δυτικό Ανώτερο Δικαστήριο της Δανίας. Στην έφεση που άσκησε προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή σε αυτόν ποινής φυλάκισης τριών ως πέντε μηνών.

Ο νεαρός Δανός καταδικάστηκε επίσης είχε διαφύγει από την αστυνομία μετά την προκαταρκτική ανάκρισή του στην πόλη στην οποία είχε συλληφθεί.

Κι άλλα παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί πέρυσι στη Δανία, αντανακλώντας εν μέρει την φθίνουσα εμπιστοσύνη του κόσμου στον χειρισμό από την κυβέρνηση της κρίσης που προκλήθηκε από την COVID-19, ενώ παρόμοια περιστατικά έχουν αναφερθεί επίσης στη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας στην Αγγλία και την Ουαλία κατέγραφαν 200 περιστατικά την εβδομάδα με ανθρώπους που έφτυναν ή έβηχαν πάνω σε αστυνομικούς, λέγοντας συνήθως προηγουμένως ότι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, έδειξε έρευνα που έγινε τον περσινό Απρίλιο από την βρετανική εφημερίδα The Telegraph.