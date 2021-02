Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: τα εμβόλια για τον κορονοϊό, ο προγεννητικός έλεγχος και η “μαγική” κανέλα

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, στις 10:30, εξετάζουμε τι δείχνουν οι μελέτες για τις παρενέργειες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά της covid-19. Εγκυμοσύνη και εμβολιασμός κατά κορονοϊού: τι συνιστούν οι επιστήμονες; Επίσης μαθαίνουμε το πώς η κανέλα λειτουργεί κατά της υπέρτασης και του διαβήτη, καθώς και για τον νέο τρόπο αντιμετώπισης του πόνου στον ώμο.

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε το Sextorsion, τη μάστιγα εκβιασμού παιδιών μέσω διάδοσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις στον προγεννητικό έλεγχο, για την ανησυχία των καρδιολόγων σχετικά με τα εμφράγματα εν μέσω πανδημίας και, τέλος, για τα οφέλη της στείρωσης του σκύλου μας.

