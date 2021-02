Life

VICE Specials στον ΑΝΤ1: “Εμβόλιο: Ευπαθείς Ομάδες σε Αναμονή” (εικόνες)

Ακόμη ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ του ελληνικού γραφείου του VICE προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου το ελληνικό γραφείο του VICE παρουσιάζει στον ANT1 το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Εμβόλιο: Ευπαθείς Ομάδες σε Αναμονή».

Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας της Covid-19, έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα να πραγματοποιείται σταδιακά και με αρκετή χρονοκαθυστέρηση ο εμβολιασμός των πολιτών με βάση τον επίσημο σχεδιασμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού και της κεντρικής κυβέρνησης.

Στις 27 Δεκεμβρίου του 2020 έγινε επίσημα ο πρώτος εμβολιασμός στη χώρα, μιας νοσηλεύτριας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί υγειονομικοί, εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας καθώς και, οι ηλικιακές ομάδες των 85+ και 80-84.

Με βάση το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού «Ελευθερία», στη Φάση 2, που τώρα διανύουμε, το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΔΥ, ανάλογα με τη ροή και τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, για τις ηλικίες 75 και άνω, 70 και άνω και των ασθενών με νοσήματα που συνιστούν πολύ υψηλό κίνδυνο για νόσηση με Covid-19, ανεξαρτήτως ηλικίας. Παράλληλα, στις 10 Φεβρουαρίου, ανοίγουν τα ραντεβού των 60-64 που θα εμβολιαστούν όμως, αυστηρά και μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca, μιας και το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν ενδείκνυται μέχρις στιγμής για τις ηλικιακές ομάδες 65+, σύμφωνα με την επίσημη απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

Τα άτομα με χρόνιες και υποκείμενες παθήσεις ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες και είναι εκείνοι που θα πρέπει άμεσα και με προτεραιότητα να εμβολιαστούν λόγω της αυξημένης πιθανότητας ιδιαίτερα σοβαρής νόσησης και ανάγκης νοσηλείας τους εξαιτίας της Covid-19.

Το VICE και η Κατερίνα Βασιλείου συνάντησε ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες νόσους και μίλησε μαζί τους για το πώς έχουν προσαρμόσει τη ζωή τους μέσα στην πανδημία εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους, πώς υποδέχτηκαν την είδηση της ανακάλυψης του εμβολίου και τι, τελικά, σηματοδοτεί το εμβόλιο για τους ίδιους. Επίσης, συζήτησε με εξειδικευμένους γιατρούς για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, την προτεραιοποίηση του εμβολιασμού των συγκεκριμένων ευπαθών ατόμων και την ομαλοποίηση της καθημερινότητάς μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Τα ερωτήματα που προέκυψαν από ασθενείς και ειδικούς οδήγησαν το VICE να αναζητήσει απαντήσεις από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού.

VICE SPECIALS – Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, 01:15, στον ΑΝΤ1.

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials εδώ: https://video.vice.com/gr/show/vice-greece-specials