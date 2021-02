Πολιτική

Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ υπέρ του Κουφοντίνα

Τι αναφέρουν τα κόμματα για τον 11 φορες καταδικασμένο σε ισόβια τρομοκράτη και εκτελεστή της "17Ν". Τι ζητούν απο την Κυβέρνηση.

Την έντονη αντίδρασή τους στην αντιμετώπιση του καταδικασμένου για συμμετοχή στη 17Νοέμβρη, Δημήτρη Κουφοντίνα, εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης και ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Όπως τονίζουν, "η δημοκρατία όταν είναι ισχυρή, όταν είναι εδραιωμένη στην κοινωνία και στις ψυχές όσων την υπηρετούν, όταν είναι πραγματική δημοκρατία, είναι μεγαλόψυχη, δίκαιη και ανθρώπινη. Δυστυχώς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει και σε θεσμικό και σε διαχειριστικό επίπεδο, ακριβώς το αντίθετο".

Προσθέτουν δε ότι η "Η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, δηλαδή του σωφρονιστικού συστήματος, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο αναχρονιστικός και αντιεπιστημονικός νόμος 4760/20, σύμφωνα με τα σχόλια του Συνηγόρου του Πολίτη, των δικηγορικών συλλόγων και της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του ανθρώπου και όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης δείχνουν τη φοβικότητα της κυβέρνησης στη δημοκρατία, το πολίτευμα που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών για όλους.

Εκφράζουμε το σεβασμό μας στην ανθρώπινη ζωή, στην υγεία κάθε ανθρώπου, στα δικαιώματα κάθε ανθρώπου. Εκφράζουμε τη διαφωνία αλλά και τη θλίψη μας στον αντιδημοκρατικό κατήφορο που έχει βάλει τη χώρα μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλώνουμε την διαχρονική θέση μας για καταδίκη της βίας και της τρομοκρατίας, από όπου κι αν προέρχεται. Υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι οι αποφάσεις εγκληματικών και παραβατικών δράσεων εκδίδονται για όλους τους ανθρώπους από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Η ευαισθησία μας στην ανθρώπινη ζωή και η δημοκρατική μας αντίληψη δεν μας επιτρέπουν να κλείνουμε τα μάτια στην πιθανότητα της απώλειας ζωής ή της βαριάς βλάβης της υγείας κάθε κρατουμένου και επομένως και του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ζητάμε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει και να σεβαστεί τους νόμους της χώρας. Ζητάμε από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι η ελληνική δημοκρατία είναι πραγματική. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι ούτε φοβική, ούτε εκδικητική, ούτε αδιάφορη στην ανθρώπινη ζωή και την υγεία όλων".

ΚΚΕ: Οχι στη διακριτική κι αυθαίρετη μεταχείριση οποιουδήποτε κρατουμένου

Το ΚΚΕ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, είναι αντίθετο στη διακριτική κι αυθαίρετη μεταχείριση σε βάρος οποιουδήποτε κρατουμένου, η οποία παραβιάζει ακόμη και τη σημερινή ψευδεπίγραφη “σωφρονιστική” νομοθεσία. Επίσης, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των κρατουμένων για αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης, προστασίας της υγείας, άδειες, δυνατότητα εργασίας, εκπαίδευσης κλπ.

Απ’ αυτή τη σκοπιά το ΚΚΕ, όπως τονίζει, αντιτάχθηκε και στην τελευταία τροποποίηση της σωφρονιστικής νομοθεσίας, με τον 4760/2020, που αυστηροποίησε τις προϋποθέσεις για μεταγωγή σε Αγροτικές Φυλακές, ενώ εξαίρεσε από τη μεταγωγή τους σε αυτές τους καταδικασθέντες για τρομοκρατία, διαχωρίζοντας δηλαδή, με επιλεκτικό τρόπο και με μη αποδεκτά επιστημονικά κριτήρια, μια κατηγορία κρατουμένων αποκλειστικά με βάση το αδίκημα για το οποίο έχουν καταδικαστεί.

Αυτή η διαχρονική στάση του ΚΚΕ σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί ενέργειες ατομικής τρομοκρατίας, όπως αυτές του Κουφοντίνα, που αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται από το κράτος και τις κυβερνήσεις, για να συκοφαντούν τους λαϊκούς αγώνες, την επαναστατική ιδεολογία και δράση, αλλά και για να θεσπίζουν -στο όνομα της πάταξής τους- “τρομονόμους”, που τελικά στρέφονται κατά των λαϊκών δικαιωμάτων και της εργατικής – λαϊκής πάλης. Γι’ αυτό και σήμερα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στους αντιδραστικούς νόμους, ειδικότερα ενάντια στο πλαίσιο των “τρομονόμων” που νομοθέτησαν, διατήρησαν και διαρκώς εμπλουτίζουν όλες οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.