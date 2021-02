Αθλητικά

Australian Open: ο Στέφανος Τσιτσιπάς έτοιμος για την πρόκριση

Ο Ελληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Έτοιμος για την πρόκριση στον τελικό του Australian Open είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνας πρωταθλητής αντιμετωπίζει σήμερα στις 10:30 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς προέρχεται από τη μεγάλη νίκη και θέλει απέναντι στον Ρώσο να πραγματοποιήσει ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση. Ο Μεντβέντεφ είναι από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες και αποτελεί τον κακό δαίμονα του Ελληνα σταρ, καθώς σε έξι αναμετρήσεις μετρά 5 νίκες και μία ήττα.

Ο Τσιτσιπάς θα έχει στο πλευρό του και τους Ελληνες φιλάθλους, που αναμένεται να τον στηρίξουν στη μεγάλη του προσπάθεια.