“Μήδεια”: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Ωρωπός

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύσσεται ο Δήμος Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου στην περιοχή.

Η εν λόγω κήρυξη, για τη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας "Μήδεια", θα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για ένα μήνα, ήτοι έως και 13 Μαρτίου 2021.