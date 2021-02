Οικονομία

Αχτσιόγλου: Αναγκαίο το κούρεμα χρεών για νοικοκυριά - επιχειρήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την ριζική αναδιάρθρωση και το ψαλίδισμα των οφειλών και την πρόσβαση επιχειρήσεων σε τραπεζικό δανεισμό.

Την ανάγκη «να υπάρξει ριζική αναδιάρθρωση των χρεών, με “κούρεμα” οφειλής, των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Μέσα στην πανδημία οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, δόθηκαν αναβολές και σωρεύτηκαν χρέη. Αυτό σημαίνει αντικειμενική αδυναμία πληρωμής. Το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως χώρα με ένα τέτοιο βάρος. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μίλα για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, χωρίς ριζική αναδιάρθρωση αυτού του χρέους. Δεν μπορούμε να ανακάμψουμε συλλογικά κουβαλώντας ένα τέτοιο βάρος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση, τις επενδύσεις, την απασχόληση, τα δημόσια έσοδα και μπορεί να δημιουργήσει γενικευμένες πτωχεύσεις. Πρέπει να υπάρξει ριζική αναδιάρθρωση των χρεών και αυτό σημαίνει -αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ- ότι πρέπει να περιλαμβάνει και διαγραφή, να περιλαμβάνει “κούρεμα”», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «οι αναβολές και οι μερικές παρατάσεις δεν είναι ριζική λύση».

Η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε ότι «το 65% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό. Η κυβέρνηση δηλώνει ανεύθυνη και οι τράπεζες απαντούν ότι έτσι είναι οι κανόνες. Θα οδηγήσουν λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αφανισμό; Θα αναλάβει επιτέλους η κυβέρνηση ρόλο;».

Σημείωσε, τέλος, ότι «το ελληνικό δημόσιο, όταν δίνει εγγυήσεις για τραπεζικό δανεισμό, έχει νομικά τη δυνατότητα να παρέμβει στην κατεύθυνση της δανειοδότησης. Η κυβέρνηση άσκησε τέτοια παρέμβαση στα τραπεζικά δάνεια που δίνονται στης πανδημία; Στο να κατευθυνθούν, δηλαδή, αυτά τα δάνεια σε συγκεκριμένους κλάδους και αν όχι γιατί δεν την άσκησε;».