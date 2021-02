Αθλητικά

Ανήλικη αθλήτρια καταγγέλλει βιασμό: Συγκλονίζει ο πατέρας της στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κύκλωμα πορνείας και συγκάλυψη παραγόντων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης καταγγέλλουν, με υπόμνημά τους στον Αθλητικό Εισαγγελέα, οι γονείς ανήλικης αθλήτριας.