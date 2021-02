Πολιτική

Κρήτη: Συνεκπαίδευση στρατιωτικών μονάδων με πλοίο των ΗΠΑ (εικόνες)

Η συνεκπαίδευση περιελάμβανε προχωρητικούς ελιγμούς καθώς και αντικείμενα επικοινωνιών, αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού και ηλεκτρονικού πολέμου. Εντυπωσιακές εικόνες.

Συνεκπαίδευση PASSEX - ADEX (Passing Exercise - Air Defense Exercise) μεταξύ μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας και του αντιτορπιλικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ USS PORTER διεξήχθη χθες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Η συνεκπαίδευση περιελάμβανε προχωρητικούς ελιγμούς καθώς και αντικείμενα επικοινωνιών, αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού και ηλεκτρονικού πολέμου.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η φρεγάτα (Φ/Γ) ΑΔΡΙΑΣ, το υποβρύχιο (Y/B) ΠΟΝΤΟΣ και 4 αεροσκαφη F-16 .

Η άσκηση "συνέβαλε περαιτέρω στην επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχουσών δυνάμεων τόσο σε διακρατικό όσο και σε διασυμμαχικό πλαίσιο, αποδεικνύει έμπρακτα τον σημαντικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών στην άμυνα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στο πλαίσιο της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας [Mutual Defense Cooperation Agreement (MDCA)], ενώ παράλληλα αναδεικνύει τους μακροχρόνιους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών που συνεχώς ενισχύονται", αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.