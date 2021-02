Κοινωνία

“Κορονοπάρτι” σε σπίτι έληξε... πρόωρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νοίκιασε διαμέρισμα για να γλεντήσει με την παρέα του εν μέσω καραντίνας. Χειροπέδες στον διοργανωτή και "τσουχτερά" πρόστιμα σε όλους.

Πενηντάχρονος άνδρας συνελήφθη, χθες στις 11 το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης με την κατηγορία ότι διοργάνωσε "κορονοπάρτι".

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο 50χρονος είχε μισθώσει διαμέρισμα στην παραλιακή οδό, από πλατφόρμα ενοικίασης και έκανε πάρτι, παραβιάζοντας τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού.

Στον 50χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα των 300 ευρώ στον καθένα, επιβλήθηκαν σε επτά ακόμη άτομα που συμμετείχαν στο πάρτι.