Μαραντόνα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τελευταίες στιγμές της ζωής του

Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για την τελευταία περίοδο της ζωής του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τι καταγγέλει η ψυχολόγος του.



Η κατάθεση της Γκρισέλντα Μορέλ στον εισαγγελέα για τις τελευταίες στιγμές της ζωής του Ντιέγκο Μαραντόνα, προκαλούν σοκ.

Η ψυχολόγος του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου τόνισε ότι οι άνθρωποι που τον πρόσεχαν έριχναν χάπια στην μπύρα του, προκειμένου να κοιμηθεί και να μην τους ενοχλεί τα βράδια! Παράλληλα του έδιναν αλκοόλ το πρωί για να παραμένει... ήρεμος!

Η Μόρελ θεωρεί ότι όλα αυτά είχαν επίπτωση στην υγεία του Μαραντόνα, ο οποίος είχε και παραισθήσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά μερικές φορές νόμιζε ότι μιλάει στο τηλέφωνο, ενώ δεν κρατούσε καν τη συσκευή.