Πολιτισμός

Νέα καταγγελία για τον γνωστό σκηνοθέτη: έδινε ναρκωτικά και πρότεινε όργια

Μετά την κατάθεση γυναίκας, ο Εισαγγελέας εξέτασε μάρτυρα που προτάθηκε από τον 25χρονο ο οποίος κατέθεσε χθες μήνυση για βιασμό.

Μία ακόμη κρίσιμη κατάθεση για την υπόθεση με πρωταγωνιστή τον επιφανή ηθοποιό - σκηνοθέτη έλαβε χθες αργά το βράδυ ο Εισαγγελέας Κώστας Σπυρόπουλος.

Μετά την κατάθεση γυναίκας που έλαβε χθες το απόγευμα, ο Εισαγγελέας εξέτασε τη νύχτα μάρτυρα που προτάθηκε από τον 25χρονο ο οποίος κατέθεσε χθες μήνυση για βιασμό που υπέστη από τον καταγγελόμενο το 2010 ενόσω ήταν 14 ετών.

Ο μάρτυρας φέρεται να δήλωσε στον Εισαγγελέα πως δεν έχει καμία αμφιβολία για όσα ισχυρίζεται στην μήνυση του ο 25χρονος, γεγονός που στηρίζει μεταξύ άλλων, όπως είπε, και στην συμπεριφορά του σκηνοθέτη.

Φέρεται επίσης να επιβεβαίωσε ενώπιον του εισαγγελικού λειτουργού πολλά από όσα περιλαμβάνονται στην μήνυση του 25χρονου, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, πως και ο ίδιος είχε βρεθεί στο σπίτι του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι είχε βρεθεί στο σπίτι του σκηνοθέτη, μαζί με τον μηνυτή κι άλλους συνομηλίκους φίλους τους και ότι εκεί ο σκηνοθέτης τους πρόσφερε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες προτείνοντας τους στην συνέχεια να προχωρήσουν όλοι μαζί σε ερωτικές πράξεις.

Ο μάρτυρας, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, φαίνεται να είπε στον Εισαγγελέα πως όλη η παρέα εκείνη την φορά έφυγαν αμέσως από το σπίτι και ότι ο ίδιος δεν πήγε ποτέ ξανά.