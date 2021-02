Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Μέτρο-παρωδία η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00

Με ποια επιχειρήματα ζητεί την άρση του συγκεκριμένου μέτρου, που έχει επιβληθεί τα Σαββατοκύριακα.

Την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα από τις 18:00, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για μέτρο-παρωδία.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρει:

«Για τρίτη εβδομάδα η Κυβέρνηση επιμένει στο μέτρο - παρωδία της απαγόρευσης της κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα από τις 6 το απόγευμα.

Αποδεδειγμένα πλέον πρόκειται για ένα μέτρο που όχι μόνο δεν βοηθάει στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, αλλά αντίθετα επιβαρύνει περισσότερο τους πολίτες που αναγκάζονται να εξυπηρετηθούν στα σούπερ μάρκετ σε περιορισμένο ωράριο, με αποτέλεσμα ατέλειωτες ουρές στα πεζοδρόμια.

Η Κυβέρνηση, προκειμένου να μην αναγνωρίσει το λάθος της, παίζει με τα νεύρα και την υγεία των πολιτών, αδιαφορώντας πλήρως για την καθημερινότητά τους.

Καλούμε την Κυβέρνηση για μια ακόμη φορά να πάρει πίσω το μέτρο και να προσγειωθεί επιτέλους στην πραγματικότητα.»