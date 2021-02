Αθλητικά

Ροναλντίνιο: Πέθανε η μητέρα του από κορονοϊό

Βαρύ πένθος για τον Ροναλντίνιο. Πώς την "αποχαιρέτησε" στα social media.

Βαρύ πένθος για τον Ροναλντίνιο. "Έχασε" την πολυαγαπημένη του μητέρα σε ηλικία 71 ετών.

H Ντόνα Μιγκελίνα είχε διαγνωσθεί με κορωνοϊό και είχε νοσηλευθεί στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, όμως, δεν τα κατάφερε.

Η πρώτη αντίδραση του Ροναλντίνιο για το χαμό της μητέρας του ήταν να αλλάξει στα social media τη φωτογραφία προφίλ και να βάλει μία μαύρη εικόνα, σε ένδειξη πένθους.