Κοινωνία

Χαλάει ο καιρός τις επόμενες ώρες

Μίνι κακοκαιρία προ των πυλών. Ποιες περιοχές θα επηρεάσει, πότε θα υποχωρήσει.

Μια ταχέως κινούμενη ατμοσφαιρική διαταραχή επηρεάζει τον καιρό της χώρας μας από το βράδυ της Κυριακής, με βροχές στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μεταβολή του καιρού θα διαρκέσει έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Πιο αναλυτικά, βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν κατά το υπόλοιπο της Κυριακής στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, ενώ πιθανότητα ασθενών πρόσκαιρων βροχών υπάρχει για την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, θα εξασθενήσουν και έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας θα σταματήσουν.