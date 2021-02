Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανησυχία για τις μεταλλάξεις στην Ιταλία

Η Ιταλία ανησυχεί μπροστά στις μεταλλάξεις και την πολυκοσμία που παρατηρήθηκε το Σαββατοκύριακο. Η εκτίμηση Ιταλού ιολόγου.

Ανησυχία προκαλούν στην Ιταλία αυτό το Σαββατοκύριακο η διασπορά των μεταλλάξεων του νέου κορονοϊού από τη μία και από την άλλη η πολυκοσμία που παρατηρήθηκε σε μεγάλες πόλεις, την οποία ευνόησαν οι ήπιες καιρικές συνθήκες.

«Ανησυχώ, προφανώς. Η αύξηση των μολύνσεων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βρετανική παραλλαγή», εκτιμά ο Μάσιμο Γκάλι, ένας από τους επιφανέστερους ιολόγους της χώρας, που εργάζεται στο νοσοκομείο Sacco του Μιλάνου, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Il Messaggero.

«Για να είμαι ειλικρινής, όλα τα δεδομένα οδεύουν προς την κατεύθυνση της αύξησης των νέων κρουσμάτων», συμπλήρωσε.

Παρά την έκκληση στους πολίτες «να μείνουν στα σπίτια τους», την οποία απηύθυνε την Παρασκευή το Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας, ο οργανισμός που συμβουλεύει την κυβέρνηση στη μάχη κατά της Covid, κόσμος συνέρρευσε σε δρόμους, πάρκα και παραλίες σε πολλές πόλεις της Ιταλίας για να επωφεληθεί από τον ηλιόλουστο καιρό, που επικρατεί αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα.

Η πόλη της Νάπολης αντέδρασε κλείνοντας ένα τμήμα του παραλιακού μετώπου της, την ώρα που οι παραλίες και τα μπαρ στην Όστια, το πιο κοντινό στη Ρώμη παραθαλάσσιο θέρετρο, κατακλύστηκαν επίσης από πλήθη πολιτών.

Σήμερα, μπροστά στην εξάπλωση των μεταλλάξεων, τρεις ιταλικές περιφέρειες, που έχουν οριστεί ως «κίτρινες» (ήπιος κίνδυνος) έγιναν επισήμως «πορτοκαλί» (μέτριος κίνδυνος): η Εμίλια Ρομάνια (περιφέρεια της Μπολόνια, βόρεια), η Καμπανία (περιφέρεια της Νάπολης, νότια) και η μικρή περιφέρεια Μολίζε (κεντρικά).

Συνολικά, εννέα περιφέρειες εκ των 20 της χώρας έχουν ταξινομηθεί ως «πορτοκαλί». Η κατάταξη στην «πορτοκαλί» κλίμακα προβλέπει κυρίως αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις εκτός της κοινότητας και το κλείσιμο στο κοινό των μπαρ και των εστιατορίων, τα οποία στις «κίτρινες» περιοχές μπορούν να υποδεχθούν πελάτες έως τις 19.00 ώρα Ελλάδας.