Malcolm X: οι κόρες του ζητούν να ανοίξει ξανά ο φάκελος της δολοφονίας του

Παρουσιάστηκε γράμμα πρώην μέλους της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, στο οποίο κατηγορεί την υπηρεσία του και το FBI για συνέργεια στον φόνο.

Οι κόρες του αγωνιστή για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και τη φυλετική δικαιοσύνη Μάλκολμ X ζήτησαν να ανοίξει ξανά ο φάκελος της έρευνας για τη δολοφονία του το 1965, υπό το φως νέας μαρτυρίας που εμπλέκει στην υπόθεση τόσο την αστυνομία της Νέας Υόρκης, όσο και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας (FBI).

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του εισαγγελέα του Μανχάταν είπε πως βρίσκεται ήδη «σε εξέλιξη» νέα «εξέταση» της υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, παρουσιάστηκε γράμμα πρώην μέλους της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD), που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, στο οποίο κατηγορεί την υπηρεσία του και το FBI για συνέργεια στον φόνο. Σύμφωνα με εξάδελφό του, ο μαύρος αστυνομικός, μυστικός, αποκαλύπτει στο γράμμα πως είχε προσεγγίσει, κατά διαταγή της ιεραρχίας του, πρόσωπα στο περιβάλλον του Μάλκολμ X και είχε παγιδεύσει δύο σωματοφύλακές του, που συνελήφθησαν μερικές ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Την 21η Φεβρουαρίου 1965, πριν από 55 χρόνια, ο Ελ Χατζ Μαλίκ Ελ Σαμπάζ, το όνομα που πήρε ο Μάλκολμ Λιτλ μετά το προσκύνημά του στη Μέκκα, δεν είχε μαζί του τους δύο σωματοφύλακες πηγαίνοντας σε εκδήλωση στο Audubon Ballroom, αίθουσα θεαμάτων στο βόρειο Μανχάταν, όπου έπεσε νεκρός από τις σφαίρες τριών εκτελεστών. Γενικότερα, ο πρώην αστυνομικός, που ήθελε η μαρτυρία του να μην αποκαλυφθεί παρά μετά τον θάνατό του, σημειώνει πως η NYPD και το FBI κράτησαν στο σκοτάδι ορισμένες διαστάσεις της υπόθεσης.

Τον Φεβρουάριο του 2020, έπειτα από τη μετάδοση ενός ντοκιμαντέρ από το Netfix («Ποιος σκότωσε τον Μάλκολμ X;»), ο εισαγγελέας του Μανχάταν, ο Σάιρους Βανς, έδωσε εντολή σε υφισταμένους του να εξετάσουν τον φάκελο ξανά για να κριθεί εάν πρέπει να αρχίσει εκ νέου να διενεργείται έρευνα ή όχι. Ερωτηθείσα χθες από το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία της Νέας Υόρκης διαβεβαίωσε πως διαβίβασε στις υπηρεσίες του εισαγγελέα Βανς «όλα τα αρχεία που συνδέονται με την υπόθεση» και ότι «παραμένει έτοιμη να συμβάλλει στην εξέταση αυτή με όποιο τρόπο μπορεί». Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο του FBI στη Νέα Υόρκη δεν έδωσε συνέχεια. «Κάθε στοιχείο που επιτρέπει να κατανοηθεί καλύτερα η αλήθεια για αυτή τη φρικτή τραγωδία πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά» τόνισε η Ιλιάσα Σαμπάζ, μια από τις κόρες του Μάλκολμ X, που ήταν παρούσα στη συνέντευξη Τύπου.