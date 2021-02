Κοινωνία

Ζημιές και συνθήματα για τον Κουφοντίνα σε Εφορία

Παρέμβαση σε Εφορία από αλληλέγγυους του "Λουκά" της 17Ν.

Παρέμβαση για τον "Λουκά" της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής αντιεξουσιαστές στην Εφορία Ψυχικού.

Ειδικότερα, ομάδα ατόμων μετέβη στο κτίριο στη Λεωφόρο Κηφισίας 160, έκανε ζημιές και έγραψε συνθήματα.