Έσπρωχναν “σίσα” έξω από σταθμό του ΗΣΑΠ (εικόνες)

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά μέρα μεσημέρι. Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί σε έρευνα σε σπίτι "καβάτζα".

Χειροπέδες σε τέσσερις αλλοδαπούς, μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες κοντά στον Σταθμό "Αττική", πέρασαν το απόγευμα της 19ης Φεβρουαρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, σε συνεργασία με το Τ.Α Αγίου Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών για τη δραστηριοποίηση συμμορίας στη διακίνηση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (σίσα), κοντά στον Σταθμό "Αττική", εντοπίστηκαν οι αλλοδαποί και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως διαπιστώθηκε, από τα τέλη Ιανουαρίου του 2021, καθημερινά και κυρίως μεσημβρινές ώρες, τρία από τα μέλη της συμμορίας έβγαιναν από το σπίτι που διατηρούσαν στα Πατήσια και μετέβαιναν στον Σταθμό "Αττική" όπου διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες. Το τέταρτο μέλος της συμμορίας παρέμενε και επιτηρούσε το σπίτι καθ’ όλο το 24ώρο, συσκεύαζε τις δόσεις των ναρκωτικών και παραλάμβανε τα χρήματα από τις πωλήσεις.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, συσκευασμένη σε ισομερείς δόσεις, συνολικού μεικτού βάρους 56 γραμμαρίων

35 ναρκωτικά χάπια

ποσότητα κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 1,7 γραμμαρίων

πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών

4 ζυγαριές ακριβείας

9 κινητά τηλέφωνα

το χρηματικό ποσό των 1.557 ευρώ

3 μαχαίρια-σουγιάδες

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών