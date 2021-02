Κοινωνία

ΕΛΑΣ: εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών

Πως εφοδίαζαν τους μετανάστες με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, που διαφήμιζαν μέσω διαδικτύου.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας ταξιδιωτικών εγγράφων μέσω γνωστής εφαρμογής και παράνομης διακίνησης μεταναστών. Η εξάρθρωση επιτεύχθηκε επετεύχθη στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος EMPACT για την καταπολέμηση της παράνομης προώθησης μεταναστών στο οποίο ηγείται η χώρα μας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 18-2-2021 στην Κυψέλη, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 33χρονος αλλοδαπός μέλος συμμορίας για διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή εξόδου, κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη και διευκόλυνση μεταφοράς, πλαστογραφία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν επτά αλλοδαποί μέλη του εγκληματικού κυκλώματος, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υλοποιήθηκε με την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στα πλαίσια εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) με την υπηρεσία U.S.Department Homeland Security Investigations (DHIS) – Immigration & Customs Enforcement (ICE), την υπηρεσία U.K. National Crime Agency (NCA), το European Migrant Smuggling Center (EMSC) της EUROPOL καθώς και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος EMPACT για την καταπολέμηση της παράνομης προώθησης μεταναστών, που ηγείται η χώρα μας.

Το εγκληματικό κύκλωμα από το 2019 δραστηριοποιήθηκε με μια πρωτοεμφανιζόμενη μέθοδο εμπορίας ταξιδιωτικών εγγράφων που προορίζονται για την παράνομη προώθηση μεταναστών, με τη χρήση γνωστής διαδικτυακής εφαρμογής επικοινωνίας. Τα μέλη του κυκλώματος ίδρυαν κανάλια στο πλαίσιο της εφαρμογής, στα οποία είχαν τη δυνατότητα είτε ως υποψήφιοι «προμηθευτές» να δημοσιεύουν φωτογραφίες ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία διέθεταν προς πώληση, είτε ως υποψήφιοι «απλοί χρήστες» να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των διαθέσιμων ταξιδιωτικών εγγράφων το επιθυμητό προς αγορά ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εξασφάλιζε τη διακίνηση εγγράφων σε διεθνές επίπεδο, φέρνοντας σε επαφή «προμηθευτές» ταξιδιωτικών εγγράφων και «απλούς χρήστες» υποψήφιους αγοραστές.

Οι τιμές των εγγράφων κυμαίνονταν από 200 έως και 1500 ευρώ έκαστο, ανάλογα με το είδος του εγγράφου και τη χώρα προέλευσης του.

Τα έγγραφα παραδίδονταν στους αγοραστές, είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικά, ενώ οι πληρωμές των εγγράφων πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε και παράλληλη δράση του κυκλώματος που αφορούσε την τέλεση παράνομων προωθήσεων μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι μετανάστες προωθούνταν από την Αλεξανδρούπολη και κατέληγαν σε διαμέρισμα στην Κυψέλη που διαχειρίζονταν ο ανωτέρω συλληφθείς.

Στο εν λόγω διαμέρισμα βρέθηκαν πέντε υποψήφιοι προς προώθηση μετανάστες που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 δελτία ταυτότητας, 20 διαβατήρια, 4 δελτία αιτούντων διεθνής προστασίας, 3 άδειες ικανότητας οδήγησης, άδεια διαμονής και βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής. Εκ των ανωτέρω εγγράφων 20 έγγραφα έχουν καταχωρηθεί ως κλαπέντα-απολεσθέντα. Όλα τα ανευρεθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα ήταν τρίτων προσώπων και αμφιβόλου γνησιότητας.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.