Υποχρεωτικό rapid test για τους ταξιδιώτες από Βρετανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ποιες αεροπορικές οδηγίες ισχύουν μετά την τροποποίηση της NOTAM, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημερώνει το επιβατικό κοινό για την τροποποίηση της αεροπορικής οδηγίας που προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Με συμπληρωματική ΝΟΤΑΜ, που θα ισχύει από σήμερα έως την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, προβλέπεται υποχρεωτικό rapid test άφιξης για όλους τους επιβάτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα, η ΝΟΤΑΜ προβλέπει απαγόρευση εισόδου στην χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι πολίτες των ακόλουθων 10 χωρών: Ην. Βασίλειο, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσική Ομοσπονδία και Ισραήλ. Από την συμπληρωματική αεροπορική οδηγία σε σχέση με την προϋπάρχουσα προστέθηκε η επισήμανση ότι για όλους τους επιβάτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται και υποχρεωτικό rapid test άφιξης.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιβάτες που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια με πτήσεις από το εξωτερικό για το χρονικό διάστημα έως και τις 8/3/2021 υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά ημέρες. Προκειμένου να βγουν από την καραντίνα οι αφιχθέντες από το Ην. Βασίλειο θα πρέπει να υποβληθούν σε νέο διαγνωστικό τεστ όταν συμπληρωθεί το 7ήμερο, το οποίο να είναι αρνητικό για να γίνει η άρση του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού. Επίσης συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση όλων των ταξιδιωτών να έχουν αρνητικό μοριακό (PCR) τεστ 72 ωρών και να συμπληρώνουν υποχρεωτικά την φόρμα PLF προκειμένου να εισέρθουν στην Ελληνική Επικράτεια.

Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες με ημερομηνία έως την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 ισχύουν οι εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες ΝΟΤΑΜ.