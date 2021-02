Αθλητικά

Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης: Να μπει ένα τέλος στον κανιβαλισμό του αθλήματος

Δηκτική ανακοίνωση της ΕΛΟΠ, με αφορμή τις καταγγελίες για “εξώθηση αθλητών σε πορνεία” .

«Ο κανιβαλισμός του αθλήματος της Πάλης κι εν συνεχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης συνεχίζεται. Έχουμε γίνει μάρτυρες το τελευταίο διάστημα μιας συντονισμένης προσπάθειας σπίλωσης και πρωτοφανούς συκοφαντίας που ξεπερνάει κάθε έννοια της ελευθερίας του λόγου, της δημοκρατίας και φυσικά της δημοσιογραφικής δεοντολογίας», σημειώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΟΠ.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η ΕΛΟΠ το τελευταίο διάστημα δέχεται προκλητικές επιθέσεις από συγκεκριμένα άτομα που έχουν κοινό πρωταγωνιστή γνωστή δικηγόρο, η οποία “τυγχάνει” να παραθέτει συνεντεύξεις σε όποια καταγγελία κι αν έχει γίνει και μάλιστα από διαφορετικά άτομα σε διαφορετικά Μέσα!

Η ίδια δικηγόρος εμφανίζεται σε μεσημεριανές τηλεοπτικές εκπομπές και εφημερίδες και ιστοσελίδες ως καταγγέλλουσα, είναι η ίδια δικηγόρος που εκπροσωπεί 2 σωματεία της “αντιπολίτευσης” της σημερινής διοίκησης της Ομοσπονδίας πάλης και η οποία αφού ηττήθηκε σε όλα τα αστικά δικαστήρια σε υποθέσεις που αφορούσαν διοικητικά θέματα επιχειρεί δια άλλης οδού να συκοφαντήσει την Ομοσπονδία ενόψει εκλογών.

Ο κανιβαλισμός της ομοσπονδίας μάλιστα έχει φτάσει σε σημείο οι καταγγελίες- μαρτυρίες να έχουν ξεπεράσει το θεμιτό σε όλους στοιχείο της αποκάλυψης για την απόδοση ευθυνών, αλλά στοχευμένα να έχουν μετατραπεί σε… συκοφαντική δυσφήμιση.

Όταν γίνεται μια καταγγελία σε ένα ΜΜΕ ο στόχος, κάθε υγιούς πολίτη, είναι η γνωστοποίηση του θέματος, προκειμένου να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και να αποδοθούν οι ευθύνες, αν κι εφόσον υπάρχουν.

Αυτός είναι ο απώτερος στόχος και η δύναμη των ΜΜΕ, η οποία έχει αποδειχθεί πολλές φορές σωτήρια για συνανθρώπους μας και υπάρχουν πολλά παραδείγματα.

Αυτό, όμως, που συμβαίνει στην Πάλη, ξεπερνάει κάθε λογική. Ορισμένοι άνθρωποι του αθλήματος βγήκαν στα κανάλια και έκαναν βαρυσήμαντες κατηγορίες. Κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων για «εγκληματική οργάνωση» και για «εξώθηση σε πορνεία».

Η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης δια του προέδρου της Στέργιου Λεωνάκη κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα στις 27/1/2021 και ζήτησε να εξετασθούν όλες αυτές οι κατηγορίες κι αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν. Παράλληλα ζήτησε να χαρακτηριστεί η υπόθεση ως κατεπείγουσα.

Η κοινή λογική έλεγε πως ακόμη και όσοι κατηγόρησαν την ομοσπονδία θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένοι από την εξέλιξη, καθώς όλες οι κατηγορίες θα ελεγχθούν από τον εισαγγελέα.

Παρόλα αυτά, όμως, βλέπουμε το θέμα να αναπαράγεται από συγκεκριμένους ανθρώπους σε διάφορα Μέσα σαν να ήταν… θίασος!

Το πλέον εξωφρενικό από όλα, είναι ότι σχεδόν όλοι είχαν τον χρόνο να δώσουν πολυάριθμες συνεντεύξεις, αλλά οι περισσότεροι δεν είχαν τον χρόνο να πάνε καταθέσουν τα στοιχεία στον εισαγγελέα!

Την ίδια ώρα το σύνολο των ΜΜΕ που δημοσιεύουν αυτές τις καταγγελίες δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ζητήσουν την άποψη της ομοσπονδίας και φυσικά δεν αναφέρουν ότι η ίδια η ομοσπονδία ζήτησε από τη δικαιοσύνη να ελεγχθεί για το σύνολο των καταγγελιών και αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν.

Τα ΜΜΕ αγνοούν τη βασικότερη αρχή της δημοσιογραφίας, να ακουστούν δηλαδή και οι δύο απόψεις.

Δυστυχώς το άθλημα και η κοινωνία της Πάλης έχει αγανακτήσει με τις εκ πονηρού αναδημοσιευμένες συνεντεύξεις, την ώρα μάλιστα που το θέμα έχει φτάσει στον εισαγγελέα…

Είναι απορίας άξιο πώς και για ποιο λόγο μια υπόθεση που βρίσκεται ήδη στα «χέρια» της δικαιοσύνης επανέρχεται συνεχώς και αναπαράγεται υπό τα φώτα της «τηλεοπτικής δικαιοσύνης» και των «λαϊκών δικαστηρίων του Τύπου» και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν νέα στοιχεία».

Γι’ αυτόν τον λόγο η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, υπογραμμίζει πως ζητά:

«Την άμεση παρέμβαση της Ε.Σ.Η.Ε.Α. με επίσημη ανακοίνωσή της, για τον κανιβαλισμό που δέχεται η ομοσπονδία και για το γεγονός ότι με εξαίρεση το κανάλι του ΑΝΤΕΝΝΑ όλα τα άλλα Μέσα (που πρόβαλαν το θέμα) ή δεν μας έχουν καλέσει καθόλου για την επίσημη τοποθέτησή μας ή σε ελάχιστες μεμονομένες περιπτώσεις μας καλούν αφού έχει δημοσιευθεί. Παράλληλα σε κανένα ρεπορτάζ τους, δεν αναφέρουν ότι η ΕΛΟΠ ζήτησε η ίδια από τον εισαγγελέα να ελεγχθούν οι βαρυσήμαντες κατηγορίες όπως “εξώθηση αθλητών σε πορνεία” και “εγκληματική οργάνωση”.

Μάλιστα είναι πασιφανές πως καταπατούνται βασικές αρχές του Κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Κοινωνικής Ευθύνης των δημοσιογράφων-μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., όπως αυτή που ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. δ, ε : «Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει: […] δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του, ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει.» και λόγω αυτών οφείλει να λάβει θέση και το πειθαρχικό συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α άμεσα.

Η θέση της σημερινής διοίκησης της Ομοσπονδίας Πάλης είναι ξεκάθαρη: άμεση διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών όλων των καταγγελιών, αυτό πράξαμε άμεσα μόνοι μας. Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη και ειδικά αυτές που αφορούν ανήλικα παιδιά και ζητούμε παραδειγματικές τιμωρίες».